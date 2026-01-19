Psg entrainement

Live – Les 15 premières minutes de l’entraînement du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 janvier 2026

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte le Sporting CP en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, les Parisiens s’entraînent une dernière fois.

Le PSG va jouer son premier match de Ligue des champions de l’année 2026 demain soir avec le déplacement à Lisbonne pour y défier le Sporting CP dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique vont s’entraîner une dernière fois sur la pelouse de l’Estadio José Alvalade

Une dernière séance avant le match

Une séance d’entraînement dont les quinze premières minutes sont ouvertes aux médias. On pourra ainsi faire un point sur l’état de forme des Parisiens à la veille de l’affrontement contre le club lisboète. Une séance, qui va débuter à 19 heures, que vous pouvez suivre ici.

