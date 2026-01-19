LDC – Le PSG fortement supporté contre le Sporting

Le PSG affronte le Sporting CP demain soir en Ligue des champions (21 heures). Le club de la capitale sera encouragé par un très grand nombre de supporters.

Demain soir, le PSG affronte le Sporting CP dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Troisième de la phase de ligue, le club de la capitale pourrait valider sa qualification dans les huit premiers sur la pelouse de l’Estadio José Alvalade en cas de succès contre le club portugais. Pour cela, les Rouge & Bleu pourront compter sur de nombreux supporters.

Un parcage visiteur plein à craquer

En effet, comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio Ici Paris Île-de-France, pas moins de 2600 supporters parisiens sont attendus dans le parcage visiteur du stade du club portugais. Dans ces 2600 supporters, il y aura 500 Ultras. Comme à chaque fois, les supporters du PSG donneront de la voix pour aider leur équipe à se surpasser sur le terrain et revenir avec un résultat positif à Paris.