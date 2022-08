Ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 20h45 en direct sur Prime Video, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC pour ce qui représente l’affiche de la 3e journée de Ligue 1. Après deux victoires en autant de matches, et dix buts inscrits, les hommes de Christophe Galtier auront très certainement à cœur de poursuivre sur leur superbe lancée face à des nordistes au bilan assez positif : une victoire et un nul.

Comme pressenti, le technicien n’a nullement changé ses habitudes, l’équipe attendue étant alignée ce soir. La même que les deux matches précédents avec une formation en 3-4-3 donc. Gianluigi Donnarumma gardera le but. Devant lui, la ligne de trois centraux sera constituée par Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos. Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront chargés d’animer les couloirs. Dans l’entrejeu, le duo Vitinha / Marco Verratti est reconduit. Enfin, sans surprise là non plus, Lionel Messi jouera en soutien de Kylian Mbappé et Neymar Jr.

Comme lors de chaque rencontre, celle-ci est à suivre en live commenté sur canal-supporters.com !

Fil du match

0′ Bienvenue dans ce live pour ce premier choc de Ligue 1 cette saison 2022/2023 avec le PSG qui se déplace à Lille à la Decathlon Arena ! Bonne rencontre à vous tous les CSiens !

1′ BUUUUUUUUT DE MBAPPÉ !!! EXCEPTIONNEL DÉBUT DE MATCH. SUR LE COUP D’ENVOI, COMBINAISON APRÈS SEULEMENT 5 SECONDES DE JEU AVEC UNE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE MESSI POUR MBAPPÉ QUI LOBE LE PORTIER ADVERSE !!!!! 1-0

4′ Première situation lilloise avec une belle frappe de Bamba à l’entrée de la surface, bien captée par Donnarumma

7′ Paris était proche de doubler la mise ! Ouverture de Vitinha vers Mbappé, le français décale Mbappé pour Neymar qui croise trop sa frappe ! Dommage !

11′ Lille à nouveau dangereux devant le but parisien avec une frappe de Bamba bien captée.

12′ Les Lillois encore à l’abordage dans la surface de réparation… mais faute concédée de Jonathan David sur Hakimi

15′ Encore une merveille d’ouverture pour Messi vers Nuno Mendes dans la profondeur, le Portugais sert Mbappé dans la surface de réparation qui dribble Fonte… mais glisse !

16′ But de Messi… refusé ! Sublime louche de Neymar dans le dos de la défense pour Mbappé qui décale l’Argentin qui élimine Jardim d’un petit crochet et marque dans le but vide… mais un hors-jeu était signalé

21′ Neymar qui perce la défense et combine avec Mbappé mais le Brésilien est repris au dernier moment par l’arrière garde adverse

24′ MBAPPÉ TOUT PROCHE DU DOUBLÉ !!! QUELLE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE NEYMAR VERS MBAPPÉ QUI DRIBBLE JARDIM ET FRAPPE… PETIT FILET !! Ce n’est pas passé loin !

QUELLE OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DE NEYMAR VERS MBAPPÉ QUI DRIBBLE JARDIM ET FRAPPE… PETIT FILET !! Ce n’est pas passé loin ! 26′ BOBOBOBOBOBO LE BUUUUUT DE MESSI !!!!!! MAGNIFIQUE OUVERTURE DE L’ARGENTIN VERS NUNO MENDES QUI LUI REMET EN RETRAIT QUI LA TOUCHE DÉLICATEMENT DU PIED DROITN PETIT FILET OPPOSÉ !!! 2-0 !!!!

29′ Le football messieurs dames ! Quelle action collective exceptionnelle des parisiens dans la surface de réparation… Gros sauvetage lillois !

31′ Sur le corner, Marquinhos reprend de la tête… Ça frôle le cadre !

33′ Vitinha qui décale Hakimi et centre pour Mbappé… Mais la frappe du français passe à côté !

36′ Très bel arrêt de Donnarumma face à Jonathan David !

39′ GOOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLL ACHRAF HAKIMIIIIIIIIIIIIII !!!! TRÈS BELLE COMBINAISON ENTRE HAKIMI ET NEYMAR, PASSEUR DÉCISIF. LE MAROCAIN TROMPE JARDIM !!! 3-0 !!!

41 ‘ NEYMAAAAAAAR GOAAAAAALLLLLL !!!!!! MESSI DÉCALE LE BRÉSILIEN QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE AU PORTIER ADVERSE ! QUEL FESTIVAL !!!

45′ Le très beau sauvetage de Donnarumma sur coup franc !

45′ + 1 Mi-temps ! Quelle première période des Parisiens ! MASTERCLASS !!!!

46′ Reprise du match

50′ Belle intervention de Kimpembe dans son dos

51′ DOUBLÉ DE NEYMAAAAAR !!!!!! LA FEINTE DE MBAPPÉ QUI LAISSE LA BALLE À NEYMAR QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE À JARDIM !!!!! 5-0 !! TARIF !!!!

52′ But du LOSC. Centre de David vers Bamba, belle parade de Donnarumma, le joueur suit bien et profite de la passivité de la défense pour tromper le portier italien ! 5-1

56′ Vitinha fait une belle montée de passe ! Puis la MNM combine ensemble, Messi frappe dans la surface de réparation, bel arrêt de Jardim

57′ Quel arrêt de Jardim devant Marquinhos de la tête !

La feuille de match de Lille / PSG

3e journée de Ligue 1. Stade : Pierre Mauroy. Diffuseur : Prime Video. Arbitre : Clément Turpin. Assistants : Nicolas Danos et Cyril Gringore. Quatrième arbitre : Guillaume Paradis. Vidéo : Bruno Coue et Hicham Zakrani..