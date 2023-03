Ce dimanche (17h00, 28e journée de Ligue 1), le PSG accueille le Stade Rennais dans son antre du Parc des Princes. Après leur succès étriqué à Brest, les Parisiens doivent enchaîner devant leur public.

Il reste 11 rencontres avant que la Ligue 1 ne tire son rideau. En ce qui concerne le PSG, le travail est bien avancé dans la quête aux onzième titre de champion de France rouge et bleu puisque dix unités séparent le club parisien de son plus proche poursuivant. Le tout sera désormais de capitaliser sur ce matelas plutôt confortable. Et cela commence dès ce dimanche face à des Bretons à la recherche de points. Suivez ci-dessous les 15 premières minutes de la séance collective du jour des Franciliens avant cette rencontre. Ce sera notamment l’occasion de voir si Lionel Messi, Achraf Hakimi, Nordi Mukiele ou Marquinhos seront bien sur la pelouse du Parc des Princes.

Les premières minutes de l’entraînement du PSG