Si le PSG ne devrait pas recruter lors du mercato hivernal, selon les dires de son président, le club parisien se projette aussi sur le futur en tentant d’attirer les talents de demain. Souvent associés à Endrick, les Rouge & Bleu abandonnent finalement ce dossier.

À seulement 16 ans, le Brésilien Endrick est au centre d’une grande bataille entre les cadors du football européens (PSG, Real Madrid, FC Barcelone et Chelsea). Déjà titulaire et performant avec l’équipe professionnelle de Palmeiras, l’attaquant de 16 ans pourra rejoindre l’Europe à sa majorité, soit en juillet 2024. Mais, les différentes formations du Vieux Continent veulent rafler la mise dans les semaines et mois à venir et se livrent une bataille pour obtenir les faveurs du joueur, dont la clause libératoire s’élève à 60M€. Récemment, certains médias ont annoncé que le PSG était la première équipe à formuler une offre, rejetée par la formation brésilienne. Et les Rouge & Bleu pourraient définitivement se retirer de ce dossier.

Un total de 93M€ pour Endrick et Estevão refusé par Palmeiras

En effet, d’après les informations du journaliste, Fabrizio Romano, le PSG a offert il y a quelques jours 58M€ pour Endrick, après avoir discuté des conditions avec le principal concerné. À cela s’ajoutent 35M€ pour l’un des autres talents de Palmeiras, Willian Estevão (15 ans), soit un total de 93M€ pour les deux Brésiliens. Cependant, le président des Verdão a refusé l’offre des champions de France. Face à cette décision, le PSG a décidé de se retirer de la course pour le transfert d’Endrick. Désormais, le Real Madrid est en pole position pour accueillir le joueur. Toujours selon Fabrizio Romano, le club merengue se rapproche d’un accord avec Endrick et espère conclure l’affaire bientôt. Les deux parties ont déjà discuté du contrat et des différents documents. Désormais les dirigeants espagnols espèrent que l’offre de plus de 70M€ sera acceptée par Palmeiras.