Lizarazu : “Benzema complément parfait de Mbappé”

L’Equipe de France s’est imposée en Allemagne mardi soir (1-0) lors de son entrée en lice dans l’Euro 2020. Lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a une nouvelle fois des différences et mis en très grande difficulté la défense allemande. Lors de ce match, on a pu également voir la complémentarité entre le Parisien et Karim Benzema. Pour Bixente Lizarazu, le Madrilène est “un complément parfait aux incroyables qualités de contre-attaquant” de Kylian Mbappé.”Collectivement et mentalement, ils sont forts. Physiquement, ils semblent affûtés. Et encore, ils n’ont pas vraiment exploité tout leur potentiel offensif, alors que Benzema a montré sur ce match qu’il pouvait aussi être un complément parfait aux incroyables qualités de contre-attaquant de Kylian Mbappé“, assure le champion du monde 98 dans sa chronique pour l’Equipe.