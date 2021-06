Mbappé flashé à 37,6 kilomètres contre l’Allemagne

Contre l’Allemagne mardi soir, Kylian Mbappé a été lancé en profondeur par Karim Benzema. L’attaquant parisien a complètement pris de vitesse Mats Hummels, qui est revenu et a taclé par derrière Mbappé, sans que l’arbitre n’accorde de penalty. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport a dévoilé la vitesse de la course du numéro 7 parisien. “Mais c’est Usain Bolt ou Kylian Mbappé ?” se demande le quotidien sportif italien. Lors de cette action folle, Kylian Mbappé a réalisé une pointe à 37,6 km/h et une moyenne de 34 km/h. “Mbappé a les foulées d’un puma et la vitesse d’un guépard“, conclut la Gazzetta. Pour comparaison, Usain Bolt – lors de son record du monde sur 100 mètres – avait eu une moyenne de 37,5 km/h, avec une pointe à 43. Cette pointe de vitesse rappelle aussi celle qu’il avait réalisé contre l’Argentine lors de la Coupe du Monde 2018.