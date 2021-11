Rabesandratana : « Ce PSG a été plutôt séduisant »

Le PSG s’est imposé contre Nantes (3-1) hier après-midi dans un Parc des Princes en fusion pour les 30 ans du Virage Auteuil. Mais après avoir rapidement ouvert le score, les Parisiens ont manqué de réalisme et sont tombés sur un grand Lafont. Malgré l’égalisation nantaise et le fait de terminer à 10, les Rouge & Bleu n’ont pas paniqué et ont réussi à reprendre l’avantage. Éric Rabesandratana estime que le PSG a réalisé sa meilleure première mi-temps depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino.

« Ce PSG a été plutôt séduisant. On a peut-être vécu, certainement même, la meilleure première mi-temps de l’ère Mauricio Pochettino avec du jeu, de l’application, de la vitesse dans les enchaînements, savoure l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. On a trouvé un vrai lien entre Lionel Messi, Mbappé et Neymar. Elle a été vraiment séduisante et puis aussi on a eu ce but un peu de chance. La frappe de Paredes est magnifique et elle est déviée par Mbappé. Quand on fait le bilan de cette première mi-temps, on se rencontre que Paris a été très bon dans le jeu collectivement, dans les enchaînements, dans l’état d’esprit, dans la vitesse, dans tout mais il a manqué l’efficacité. L’efficacité a été ralentie aussi en raison d’un Alban Lafont extraordinaire toute cette première mi-temps. Mais voilà, on a peut-être oublié de faire la différence et de tuer le match. C’est ce qui a peut-être porté préjudice sur la suite du match. On finit avec un peu plus de réussite et derrière on finit avec ce but de Messi. Ca a été un match quand même séduisant et plein même si on a manqué un peu d’efficacité et on a retrouver le PSG que l’on retrouve ces derniers matches avec une très très belle première mi-temps.«