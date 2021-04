Lizarazu : “Je ne suis pas spécialement inquiet pour Mbappé”

Appelé en Equipe de France lors de cette trêve internationale, Kylian Mbappé a participé aux trois matches des Bleus. Mais l’attaquant du PSG a réalisé des performances moyennes et les observateurs du football n’ont pas hésité à lui tomber dessus. Bixente Lizarazu, qui l’a défendu il y a quelques jours, avoue ne pas avoir vu Mbappé bon lors de cette période internationale mais explique ne pas être inquiet pour le numéro 7 parisien. “Je ne l’ai pas trouvé très bon dans l’ensemble, quel que soit son positionnement, lance Lizarazu dans l’Equipe. Mais le mettre avant-centre ce n’est pas une solution. On a encore vu en Bosnie que ce n’était pas Lewandowski, donc pas un véritable numéro 9. Il est bien plus à l’aise quand il a de l’espace devant lui, donc sur un côté ou en soutien d’une pointe. Après, je ne suis pas spécialement inquiet pour lui.“