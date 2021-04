Choupo-Moting : “Nous ne prendrons pas le PSG à la légère”

Dans six jours, le PSG se déplace à l’Allianz Arena pour y affronter le Bayern Munich dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Lors de ce match, le PSG va retrouver une vieille connaissance, Eric Maxim Choupo- Moting. Avec l’absence de Robert Lewandowski, l’international camerounais pourrait être titulaire en pointe lors de cette rencontre. Pour le site internet du club bavarois, Choupo a évoqué les stars du vestiaire parisien, qui sont des gens simples. “En fin de compte, même les superstars sont des gens tout à fait normaux. Je suis un gars qui s’entend avec tout le monde, je suis une personne joyeuse et je suis toujours resté moi-même. À mon avis, c’est la chose la plus importante dans la vie, que vous soyez footballeur ou autre.“

Eric Maxim Choupo-Moting qui a ensuite raconté une anecdote avec un skateboard au Camp des Loges. “J’avais toujours mon skateboard dans le coffre car j’aimais le sortir à Paris entre deux entraînements. Et un jour, il faisait beau et je me suis dit que je pouvais faire le chemin entre la voiture et le centre. Les autres ont trouvé que c’était cool. Après quelques jours, c’était normal pour eux : ‘Oh, il revient avec le skateboard !’ Keylor Navas a ensuite fait pareil, il avait quelques compétences sympas, bien meilleures que moi.“

Choupo qui a conclu sur la double confrontation qui arrive. “Toute l’histoire est maintenant encerclée d’une manière assez étrange et rapide. À l’époque, c’était un match d’égal à égal entre les deux meilleures équipes d’Europe. Le Bayern méritait de gagner parce qu’il a marqué un but de plus. Pour moi personnellement, notre parcours vers la finale a été tout simplement superbe, d’autant plus que mon but contre l’Atalanta nous a amenés à Lisbonne en premier lieu. Gagner le titre est le grand objectif de nous tous ici (au Bayern, ndlr), vous pouvez le voir tous les jours dans ce club. Très bonne chance, mais je pense qu’il est plus difficile de défendre la Ligue des champions que de la gagner, parce que tout le monde poursuit le FC Bayern en ce moment. Nous sommes actuellement considérés comme la meilleure équipe du monde – cela signifie que nous sommes l’équipe que tout le monde veut abattre. Cela rend d’autant plus important que nous travaillons ensemble de manière positive, en nous amusant et, surtout, en restant comme une unité. Nous ne prendrons pas le PSG à la légère.“