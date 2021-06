Lloris : “Ce que réalise Mbappé depuis le début de sa carrière est assez fort”

Mardi soir, l’Equipe de France fera son entrée en lice à l’Euro. Pour son premier match du groupe F, les Bleus affronteront l’Allemagne à Allianz Arena de Munich. Et à la veille de cette rencontre, le capitaine de la France, Hugo Lloris, s’est exprimé en conférence de presse. Il a notamment été questionné sur le trio offensif des Tricolores (Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema).

“Ce sont des joueurs de très, très haut niveau et qui sont réguliers depuis de nombreuses années encore plus pour Antoine (Griezmann) et Karim (Benzema) car Kylian (Mbappé) est encore jeune, mais ce qu’il réalise depuis le début de sa carrière est assez fort. Je peux comprendre qu’il y ait de la crainte chez nos adversaires, qu’on en fasse des éloges mais demain, ils seront surveillés. Si on veut faire un grand résultat, cela passe par une grande performance collective. Ce qu’on recherche avant tout c’est une maîtrise dans tous les secteurs du jeu sur le terrain et obtenir un résultat”, a déclaré Hugo Lloris en conférence de presse, avant de dédramatiser la situation après le petit différend entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé la semaine passée. “Pour être honnête, cela a fait beaucoup plus de bruit à l’extérieur qu’en interne. Olivier et Kylian ont eu une discussion le lendemain du match (face à la Bulgarie, ndlr) mais il n’y a rien d’anormal. C’était un petit différend. Ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire mais en aucun cas cela n’a affecté l’équipe ou le collectif. Les choses ont été prises de la bonne manière, Kylian ressentait certainement le besoin de s’exprimer. À présent, place au plaisir, au jeu et au terrain.”