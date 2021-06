[Euro] L’Espagne et Suède se quittent sur un match nul décevant (0-0)

Après la victoire de la Slovaquie face à la Pologne (2-1), l’autre match du groupe E opposait l’Espagne à la Suède. Joueur surprise de la liste de Luis Enrique, le Parisien, Pablo Sarabia, débutait cette rencontre sur le banc. Le sélectionneur espagnol a décidé de composer son équipe en 4-3-3 avec les présences de Pedri, Rodri et Koke au milieu de terrain. Naturalisé espagnol depuis quelques semaines, Aymeric Laporte est titulaire en défense centrale. De son côté, Alvaro Morata était épaulé par Dani Olmo et Ferran Torres en attaque. En face, la Suède se présentait en 4-4-2. Alexander Isak et Marcus Berg occupaient l’attaque. Le joueur du RB Leipzig, Emil Forsberg, débutait sur le côté gauche du milieu à quatre.

Dans une première période largement dominée par l’Espagne, les Suédois ont profité de la maladresse offensive des joueurs espagnols afin de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0). Dès la 16e minute, Robin Olsen a dû s’employer pour détourner la tête de Dani Olmo. Quelques minutes plus tard, Koke n’a pas réussi à cadrer sa frappe. Alors que la Roja a poursuivi sa nette domination, Alvaro Morata a manqué une énorme occasion seul face à Robin Olsen. La frappe de l’attaquant de la Juventus Turin a frôlé le poteau (38e). Quelques minutes plus tard, les Suédois ont réussi à se procurer leur unique occasion de la première période, mais Alexander Isak n’était pas en réussite. Sa frappe a été repoussé sur la ligne par Marcos Llorente puis a touché le poteau (41e). Les Espagnols sont rentrés aux vestiaires sur ce score nul (0-0).

En seconde période, Alvaro Morata a une nouvelle fois raté une belle occasion d’ouvrir le score pour l’Espagne (50e). En face, Alexander Isak a de nouveau semé la panique dans la défense espagnole, mais sont centre-tir n’a pas trouvé preneur (61e). Alors que Pablo Sarabia est entré en cours de jeu (66e), le match est entré un peu plus dans un rythme lent. En fin de match, Robin Olsen a une nouvelle fois sorti une parade décisive sur une tête de Gérard Moreno, bien servi par Pablo Sarabia (90e+1). Le Parisien aurait notamment pu inscrire le but de la victoire, mais en vain (90e+2). Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (0-0). Pour son prochain match, l’Espagne affrontera la Pologne le 19 juin tandis que la Suède défiera la Slovaquie.

XI de l’Espagne : Simón – M.Llorente, Torres, Laporte, Alba (c) – Rodri (T.Alcantara, 66e), Pedri, Koke (Ruiz, 87e) – Olmo (Moreno, 74e), F.Torres (Oyarzabal, 74e), Morata (Sarabia, 66e)

XI de la Suède : Olsen – Lustig (Krafth, 75e), Lindelöf, Danielson, Augustinsson – Larsson (c), Ekdal, Olsson (Cajuste, 84e), Forsberg (Bengtsson, 84e) – Berg (Quaison, 69e), Isak (Claesson, 69e).