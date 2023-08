La journée de mardi a été agitée par le nouveau vote des joueurs pour choisir leur capitaine, qui a vu Marquinhos être de nouveau élu.

Décidément au PSG, tout semble toujours être assez compliqué. Vendredi dernier, Luis Enrique révélait que les membres de son effectif allait voter pour élire leur capitaine. Le coach espagnol ne souhaitait pas prendre la responsabilité de cette tâche, et expliquait que c’était aux joueurs d’élire leur capitaine. Après un premier vote réalisé à main levé, qui a vu Marquinhos être conforté dans son rôle, les dirigeants parisiens ont décidé de refaire ce scrutin… Mais cette fois-ci à bulletins cachés (oui, oui) pour qu’il n’y ait pas d’imbroglio. Le choix devait se faire entre Marquinhos, Kylian Mbappé, Danilo Pereira, Presnel Kimpembe et Maco Verratti.

Marquinhos vainqueur sans surprise… mais avec des vice-capitaines

Comme l’ont expliqué de nombreux médias, les joueurs ont confirmé leur vote et ont (à nouveau) élu Marquinhos comme capitaine de l’équipe. RMC Sport révèle l’ordre des vice-capitaines : On retrouve Danilo Pereira à la deuxième place, Presnel Kimpembe (blessé actuellement) ferme la marche du podium. Enfin Kylian Mbappé est lui quatrième de ce « classement ». On rappelle que Luis Enrique souhaitait avoir plusieurs joueurs capable de suppléer un capitaine… la mission, pour le coup, est accomplie.

