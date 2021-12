Lorient / PSG – le groupe Lorientais sans Lemoine ni Morel

Ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé), le FC Lorient reçoit le PSG dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Un choc des extrêmes entre le 19e du championnat et le leader incontesté. Pour cette rencontre, Christophe Pélissier pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Il devra faire sans ses deux joueurs d’expérience, Fabien Lemoine et Jérémy Morel. Mais il pourra compter sur Terem Moffi et Armand Laurienté.

Le groupe Lorientais