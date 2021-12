Pour Bitton, Mbappé est l’actuel meilleur joueur du Monde

Le PSG joue son dernier match de l’année 2021 ce soir (21 heures, Canal Plus Décalé) au stade du Moustoir contre le FC Lorient dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Malgré sa belle avance en tête de la Ligue 1 (13 points), le club de la capitale voudra terminer son année en beauté. Avant cette rencontre, Stéphane Bitton a évoqué le positif de l’année 2021 autour des Rouge & Bleu.

« Un match ne compte jamais pour du beurre même si le PSG est déjà champion d’automne. Ce sont des points à prendre même si Paris est leader avec 13 points d’avance sur son dauphin, Marseille. Ce matin, je veux être positif. Quand je regarde dans le rétro de l’année 2021, je me dis qu’il y a pire que de suivre le Paris Saint-Germain au quotidien ou d’être un fervent supporter, martèle Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Une ou deux fois par semaine et toute l’année c’est la piste aux étoiles Pensez ce soir, Lionel Messi au Moustoir à Lorient, qui l’aurait dit il y a encore quelques années. Et même si la qualité du jeu est encore loin de nos attentes, les coups de génies des stars du PSG sont souvent des petits bijoux.«

Stéphane Bitton qui s’est ensuite penché sur l’équipe que l’on pourrait voir ce soir. « Neymar, Draxler, Bernat sont blessés, Verratti et Mbappé suspendus. Ça va être l’occasion – peut-être – de voir pour la deuxième fois consécutive sous le maillot du PSG notre ami Sergio Ramos. Alors, une défense à trois – que tout le monde a rêvé – avec Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. C’est possible ce soir et une attaque 100% argentine, ça, ce n’est pas courant du côté du PSG, Di Maria, Icardi et Messi. »

Le journaliste qui a enfin évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022. « Kylian Mbappé est suspendu et nous, on est suspendu à ses lèvres. On va attendre qu’il nous dévoile bientôt son plan de carrière. Le plan de carrière de l’actuel meilleur joueur du Monde. Dans neuf jours, il sera libre de signer où il veut. Alors, le Real Madrid est favori on le sait. Il l’était déjà l’été dernier. Paris fait le forcing, c’est peut-être un peu trop tard. Une fois encore, on se demande comment nous avons pu en arriver là.«