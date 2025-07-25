Lucas Lavallée quitte définitivement le PSG pour Châteauroux

Formé au PSG, Lucas Lavallée n’a jamais joué avec l’équipe première du PSG. Ce vendredi soir, le club de la capitale a officialisé son départ pour Châteauroux.

Le mercato du PSG commence à s’animer. Si les joueurs de Luis Enrique doivent reprendre le chemin du Campus de Poissy le 6 août prochain, les joueurs prêtés la saison dernière, mais qui n’ont pas convaincu, sont de retour depuis une semaine pour préparer leur saison avant de très certainement repartir. C’était le cas de Lucas Lavallée. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale, le gardien (22 ans) était invité à se trouver un club, lui qui avait rejoint Aubagne (National) en août dernier.

Un contrat de deux ans l’attend à Châteauroux

Ce vendredi soir, le PSG a officialisé le départ du gardien vers la Berrichonne de Châteauroux. Il s’agit d’un transfert. Dans son annonce, le club de la capitale n’a pas dévoilé le montant déboursé par le club de National pour s’offrir les services de Lucas Lavallée. Le PSG souhaite beaucoup de réussite à Lucas pour la suite de sa carrière sous ses nouvelles couleurs. De son côté, la Berrichonne de Châteauroux a également officialisé l’arrivée de Lucas Lavallée. Le club a dévoilé la durée de son engagement, deux ans, soit jusqu’en juin 2027.