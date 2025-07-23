Mercato – Lucas Lavallée vers Châteauroux

Après un prêt du côté d’Aubagne la saison passée, le portier du PSG, Lucas Lavallée, devrait rester en National en s’engageant à La Berrichonne de Châteauroux.

Avec plusieurs gardiens sous contrat, le PSG devra dégraisser à ce poste. Si la situation de Gianluigi Donnarumma reste le dossier prioritaire, l’arrivée de Renato Marin pourrait rebattre les cartes concernant les avenirs de Matvey Safonov et Arnau Tenas. En attendant d’y voir plus clair sur la hiérarchie des gardiens pour la saison 2025-2026, la direction parisienne est sur le point de se séparer de l’un de ses nombreux portiers.

Des derniers détails à régler

De retour d’un prêt à Aubagne (National) où il aura disputé 15 rencontres (20 buts encaissés, 3 clean-sheets), Lucas Lavallée ne restera pas longtemps à Paris. Encore sous contrat jusqu’en 2026 avec les Rouge & Bleu, le portier de 22 ans devrait rester en National. En effet, selon les informations du Parisien, le gardien d’1m87 serait sur le point de rejoindre La Berrichonne de Châteauroux. « Le jeune portier est en contacts avancés avec Châteauroux qui vient d’être repêché après l’exclusion de Martigues. » Depuis la semaine dernière, Lucas Lavallée s’entraîne avec le groupe Espoirs du PSG, en attendant d’y voir plus clair sur son avenir. « Les différentes parties règlent les derniers détails préalables à la signature qui pourrait intervenir avant la fin de la semaine », conclut LP sans donner plus de détails sur les modalités de ce départ.