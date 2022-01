La saison 2022-2023 de football sera particulière. En effet, les différentes ligues et compétitions devront réorganiser leur calendrier afin de s’adapter aux dates de la Coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Et en ce début d’année, l’UEFA a dévoilé – via son site internet – les dates pour les matches de la phase de poules de la saison prochaine de ses différentes compétitions.

Si le premier match de la phase de groupes de Ligue des champions aura lieu début septembre (6-7) comme pour habitude, le calendrier européen sera plus resserré. En effet, le dernier match de la phase de groupes se déroulera le 1er et 2 novembre prochains, soit plus d’un mois avant les dates habituelles. Concernant le tirage au sort pour les 8es de finale de l’UEFA Champions League, il aura lieu le 7 novembre.

On rappelle que la Ligue 1 a également adapté son calendrier. Ainsi, la 15e journée (12-13 novembre) sera la dernier match de L1 avant le début de la Coupe du monde. Le championnat reprendra ensuite le 28 décembre sous la forme d’un « Boxing Day » à la française, comme l’avait indiqué la LFP dans un communiqué en octobre dernier.

Les dates de la phase de poules 2022-2023 de Ligue des champions