Hier soir, le PSG a été éliminé par le Real Madrid en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Après avoir ouvert le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, le club de la capitale française a sombré dans les 25 dernières minutes en encaissant trois buts de Karim Benzema. Le premier but de l’attaquant français n’a pas été digéré par les dirigeants parisiens, estimant que l’ancien lyonnais avait fait faute sur Gianluigi Donnarumma.

À l’issue de la rencontre, hors de lui, Nasser al-Khelaïfi aurait été demandé des explications à l’arbitre de la partie directement dans son vestiaire dédié. Le ton serait ainsi monté entre Leonardo, le décideur parisien ainsi que les instances arbitrales. Ce jeudi soir, L’UEFA a décidé d’ouvrir « un cas disciplinaire contre Nasser al-Khelaïfi et Leonardo et plus généralement contre le club parisien » comme l’instance européenne l’a confirmé à l’Equipe. « Pour déterminer les responsabilités, la commission de discipline de l’UEFA va s’appuyer sur les rapports de l’arbitre et de son délégué sur la rencontre. Mais elle peut aller au-delà« , explique le quotidien sportif. L’article 44 prévoit que « tout moyen de preuve peut être utilisé durant l’enquête et la procédure disciplinaires, sous réserve du respect de la dignité humaine. Dans le cadre de l’enquête et de la procédure disciplinaires, les moyens de preuve valables incluent les rapports et les documents officiels, les témoignages, les auditions des parties et des inspecteurs d’éthique et de discipline, les inspections sur place, les avis d’experts, les enregistrements TV et vidéos, les aveux ainsi que tout autre enregistrement ou document« , conclut l’Equipe.