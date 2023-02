Le PSG a lancé un nouveau projet l’été dernier avec un certain Luis Campos à la baguette. Le directeur du football rouge et bleu a d’ailleurs délivré quelques mots concernant celui-ci dans un entretien accordé à Téléfoot.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le 21 mai dernier, le PSG a insufflé une nouvelle ère. Exit Mauricio Pochettino et Leonardo, et place à Christophe Galtier et Luis Campos. Avec le décideur lusitanien, les Rouge et Bleu espèrent mettre en place un projet solide et cohérent sur le long terme. Et auprès de Téléfoot, ce dernier s’est livré concernant certains dossiers chauds autour du club de la capitale : de Messi, en passant par Neymar et Kylian Mbappé et le mercato… Morceaux choisis.

Le nouveau projet, une révolution ?

« Ce n’est pas une révolution. On essaye de mettre en place un nouveau modèle de travail. Je trouve ça positif. Ce n’est qu’un début mais c’est un début avec de bons résultats. »

L’échec de la piste Ziyech

« On avait le joueur avec nous, on a tout fait. Mais comme dans tous les transferts, on a besoin que les trois parties marchent ensemble. Dans ce cas, là, cela a fonctionné avec le PSG, avec Ziyech, malheureusement, ça n’a pas marché avec la dernière partie (Chelsea, NDLR). Les jeunes ? Le coach comprend très bien quel est le projet. On est très clair et on va le faire.«

Le mercato

« On a essayé d’être créatif avec les contraintes qu’on a. On a fait un bon plan qui passe par une réduction du nombre de joueurs dans l’effectif pour faire de la place aux jeunes et ne pas les perdre au détriment d’autres grands clubs. » »

Neymar

« La vérité c’est que depuis mon arrivée au PSG, je n’ai absolument aucune critique à faire sur Neymar. Il est toujours à l’heure, toujours avec une bonne disposition. Ce Neymar, c’est un Neymar incroyable. »

La blessure de Kylian Mbappé

« Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur. Je l’ai vu très triste après sa blessure, mais je l’ai aussi vu aujourd’hui travailler pour accélérer dès que possible sa récupération. C’est la personnalité des vainqueurs. »

La prolongation de Lionel Messi

« En ce moment on est en discussions. J’aimerais l’avoir dans ce projet, je ne peux pas le cacher. Je serais ravi s’il continue avec nous. Mais on discute en ce moment pour arriver à cet objectif, pour conserver Lionel Messi. »