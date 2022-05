Le PSG souhaite conserver Keylor Navas et Sergio Ramos

Cette saison, le PSG possédait deux gardiens de classe mondiale, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Arrivé au PSG à l’été 2019 et encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le Costaricain a participé à 26 matches toutes compétitions confondues. À l’issue de la rencontre contre Metz, il a expliqué qu’il ne comptait pas quitter le PSG. L’été dernier, les dirigeants Rouge & Bleu ont sauté sur l’occasion de l’international italien. Prometteur gardien (23 ans), il était libre de tout contrat et une telle opportunité ne pouvait pas échapper au PSG. Donnarumma a participé à 23 matches cette saison.

Un poste de numéro 2 si Navas reste au PSG

Une saison sous le signe de l’alternance que les deux gardiens du PSG ne souhaitent pas voir se poursuivre lors du prochain exercice. Mais selon les informations du Parisien, le champion de France ne compte pas se débarrasser de Keylor Navas. Le vestiaire souhaite que l’ancien madrilène reste. S’il est amené à rester, il serait la doublure de Gianluigi Donnarumma puisque sauf retournement de situation, l’Italien devrait être intronisé numéro 1. « Reste à savoir si Navas acceptera de devenir officiellement sa doublure alors qu’il reste hyper performant et ferait le bonheur de beaucoup de clubs« , indique le quotidien francilien qui explique également que Navas – pour l’instant – ne dispose d’aucune offre équivalente au PSG, tant financièrement qu’en termes d’excitation sportive.

Le PSG veut aussi conserver Sergio Ramos

Arrivé libre au PSG l’été dernier en provenance du Real Madrid, Sergio Ramos a vu sa saison tronquée par des blessures. Il n’a participé qu’à 13 matches toutes compétitions confondues (0 en Ligue des Champions). Malgré ce constat, le club de la capitale souhaite aussi le conserver. « Ramos a connu une intégration totale et idéale dans le vestiaire. Minée par les clans, l’équipe a été sauvée en partie grâce à son apport« , assure Le Parisien. Il force l’admiration de ses coéquipiers et se fait entendre quand il parle. « Ses partenaires ont adoré échanger avec lui et l’ont fait fréquemment« , conclut le quotidien régional qui indique également que son maintien dans l’effectif ne serait pas un problème, lui qui a envie de poursuivre l’aventure à Paris.