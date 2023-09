Sorti sur blessure face à la Géorgie, Marco Asensio doit encore patienter avant d’avoir un diagnostic plus précis mais les premières nouvelles sont plutôt rassurantes.

Recruté libre cet été en provenance du Real Madrid, Marco Asensio a marqué des points lors de ses dernières rencontres avec le PSG. Auteur de deux buts et d’une passe décisive lors des affiches face au RC Lens (3-1) et l’Olympique Lyonnais (1-4), l’attaquant de 27 ans avait fait le plein de confiance avant de rejoindre sa sélection pour la trêve internationale de septembre. Et pour le premier match face à la Georgie, dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, l’Espagnol était parti sur les mêmes bases en se montrant remuant sur le front de l’attaque et avec une passe décisive à la clé sur l’ouverture du score d’Alvaro Morata.

Vers un forfait d’Asensio pour Espagne / Chypre

Cependant, le numéro 10 de la Roja a dû quitter prématurément ses coéquipiers juste avant la pause en raiosn d’un pépin physique au pied. Après la nette victoire de sa formation face à la Géorgie (7-1), le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, a été questionné sur la blessure de son attaquant. Si les premières nouvelles sont plutôt rassurantes, Marco Asensio se dirige tout de même vers un forfait pour le prochain match des Éliminatoires face à Chypre. « Nous ne connaissons pas encore l’étendue de la blessure d’Asensio. Voyons comment cela évolue. Il ne me semble pas que ce soit grave. Dieu merci, il me semble que ce ne soit rien d’important, mais attendons. Mais en tout cas, dans cette analyse qui est sûrement très prématurée, permettez-moi de dire qu’il sera peut-être difficile pour lui d’être prêt pour le prochain match mardi. Mais voyons, espérons que ce n’est pas important », a déclaré Luis de la Fuente en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par L’Equipe.

Reste désormais à savoir si Marco Asensio sera rétabli pour les prochaines échéances du PSG. Au retour de la trêve internationale, le club parisien aura un calendrier chargé avec trois matches d’affilée à domicile face à l’OGC Nice (15 septembre), le Borussia Dortmund (19) et l’Olympique de Marseille (24).