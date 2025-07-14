Revue de Presse PSG : CdM des Clubs, Chelsea, Luis Enrique, défense…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 juillet 2025. La lourde défaite du PSG en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0), les héros parisiens épuisés, une défense en grande difficulté, le craquage de Luis Enrique…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque cette large défaite du PSG en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea (3-0). Un revers qui prive les Rouge & Bleu d’un quintuplé historique. Les champions d’Europe n’avaient pas l’habitude de se faire balader de cette façon avec une première période cauchemardesque. « Chelsea a fait du PSG avec un pressing agressif, des transitions verticales rapides et une précision chirurgicale dans le dernier geste. » Paris a vécu ce qu’il fait subir régulièrement à ses adversaires en 2025. Les joueurs de Luis Enrique n’ont jamais réellement su poser de problème à l’équipe d’Enzo Maresca et sont tombés dans le piège tactique des Blues. Une performance qui contraste avec la claque infligée au Real Madrid (4-0) quelques jours plus tôt. « Le PSG a perdu sévèrement hier mais reste malgré tout le club de la saison 2024-2025. Par ses performances, dont le succès immense en Ligue des champions, mais aussi le jeu pratiqué. Il est loué par tous, d’Infantino à Ronaldo ou encore Maresca, son bourreau du soir. Et c’est logiquement qu’il devrait être honoré dans quelques semaines avec la tournée des récompenses collectives et individuelles. » Les Rouge & Bleu vont désormais entamer un nouvel exercice avec le statut de favori à chacune de leurs sorties. Et cela arrivera très vite avec la Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham dans un mois (13 août).

Le quotidien sportif revient également sur le craquage de Luis Enrique après le coup de sifflet final lors d’une altercation avec le joueur de Chelsea, João Pedro. Le coach parisien s’est approché d’un début d’échauffourée entre Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma d’un côté et João Pedro et Andrey Santos de l’autre. « Le technicien n’était pas venu pour apaiser les esprits. Loin de là. Il s’est approché du grand attaquant brésilien, le repoussant dans un premier temps. Son regard noir a tout dit de sa volonté d’en découdre. Sa main est venue repousser le cou et le visage de l’attaquant de Chelsea. » Presnel Kimpembe est intervenu pour empêcher son entraîneur d’aller plus loin. Une scène qui vient rappeler l’impulsivité de l’Asturien, qui était un joueur sanguin et de coup de sang lors de sa carrière de footballeur. Un trait de caractère qu’il a identifié et sur lequel il travaille depuis des années. Cette scène pourrait aussi déboucher sur des sanctions de la part de la FIFA.

L’Equipe pointe du doigt les nombreuses difficultés affichées par le PSG. Après avoir regardé droit dans les yeux une équipe comme le Bayern Munich dans cette compétition (2-0) et surclassé le Real Madrid (4-0), les joueurs de Luis Enrique ont été méconnaissables face à Chelsea ce dimanche. Ils sont passés complètement à côté de leur finale, notamment en première période. « Pressing faiblard, manque de mouvement, initiatives limitées et gâchées par un déchet conséquent. » Les Parisiens ont laissé des espaces dans toutes les zones du terrain dans lesquelles leurs adversaires du soir s’y sont engouffrés. Preuve de la différence de niveau affichée entre cette rencontre et celle face au Real Madrid : le PSG a réussi 30% de ses tacles hier contre 86% face aux Madrilènes en première période. Autre exemple, ils ont récupéré 40 ballons en 90 minutes, dont aucun dans la moitié de terrain des Blues, contre 30 ballons récupérés seulement en première période face à la Casa Blanca.

En face, Chelsea a fait usage de longs ballons et de jeu entre les lignes pour perturber dans les grandes largeurs les champions d’Europe. Une manière de contourner le contre-pressing parisien, soit l’une des clés de la réussite du PSG de Luis Enrique. Le premier rideau (Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, João Neves, Fabian Ruiz) a été transparent dans ce domaine. « Par ruissellement, la défense du PSG a récolté les fruits de ce non-travail et devant gérer des un-contre-un ou des combinaisons en infériorité numérique. » Un secteur où les Rouge & Bleu ont été défaillants à l’image de Nuno Mendes et de Lucas Beraldo, complètement dépassés. « Ces dernières semaines, pour expliquer leur vague de succès, les Parisiens avançaient leur belle capacité à défendre et à attaquer tous ensemble. Hier, dans cette faillite collective, ils étaient tous dans le même bateau. Mais il ressemblait plus à un rafiot plein de trous », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien consacre sa Une à cette défaite du PSG tout en remerciant le club pour sa saison 2024-2025 historique. Face à Chelsea, l’équipe de Luis Enrique a souffert dans les duels, le placement et l’intensité physique avec des joueurs épuisés. « Avec un jour de moins de récupération, deux suspendus, et un parcours autrement plus relevé que celui de Chelsea (Palmeiras et Fluminense en quart et demie face au Bayern et le Real pour Paris), il a sombré, offrant peu de ses aptitudes de la saison, dans l’art d’occuper les espaces ou dans les transmissions. Le dommage – 3-0 à la mi-temps – sera trop lourd pour espérer une remontada », résume LP. Les joueurs offensifs, comme Khvicha Kvaratskhelia, n’avait pas d’inspiration. Les qualités collectives du PSG se sont retournées contre lui à l’image d’un Désiré Doué trop altruiste face au but en début de rencontre, alors que le score était toujours de 0-0.

En face, les Blues ont été un danger permanent et ont parfaitement profité des faiblesses défensives parisiennes. « Il n’empêche. Paris aurait adoré la remporter. Il n’avait plus rien en stock, ni résilience ni feu dans ses idées et ses courses, pour y parvenir. Son pressing s’est liquéfié, ouvrant des autoroutes à Cole Palmer et consorts. Cet ultime échec, le premier Luis Enrique lors d’une finale sur un match, ne change rien à l’histoire » La saison 2024-2025 du PSG reste sublime et inoubliable. Ce revers permettra aussi aux dirigeants parisiens d’installer une concurrence plus forte au sein de l’équipe avec des remplaçants plus fiables pour faire tourner même lors des grandes compétitions. « L’équipe se fonde sur douze joueurs pour onze places, la dernière se partageant entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Les autres paraissent un cran en dessous. »

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur les failles défensives du PSG lors de cette déroute face à Chelsea. Privé de Willian Pacho et Lucas Hernandez, suspendus, la défense parisienne a sombré au MetLife Stadium de New York ce dimanche avec trois buts encaissés sur trois tirs cadrés en l’espace de vingt minutes en première période. Sur la première réalisation de Cole Palmer, Nuno Mendes est fautif au départ de l’action avec une tête ratée dans un duel avec Malo Gusto. Sur le deuxième but, l’Anglais a navigué devant la surface parisienne avant d’enfiler le costume de passeur sur le but de João Pedro avant la pause. Meilleure défense du tournoi avant ce match avec un seul but encaissé, le PSG a sombré dans les grandes largeurs face à la formation londonienne.

Il faut remonter à avril dernier pour voir Paris encaisser trois buts dans une rencontre. C’était face à l’OGC Nice, au Parc des Princes, en Ligue 1 (1-3). Il faut même remonter à février 2022 pour voir les champions de France prendre trois buts en une mi-temps (contre le FC Nantes avec une défaite 3-1). « Une défense qui s’écroule de cette manière, aussi rapidement, en quarante-trois minutes, ce n’était arrivé qu’à deux reprises jusque-là sous l’ère QSI. Ces deux fois-là, face à Lyon en 2012 et Amiens en 2020, le PSG avait toutefois réussi à recoller au score. » Pour contrer le pressing du PSG, Chelsea a usé de longs ballons pour profiter de la faiblesse des latéraux parisiens dans le jeu aérien. « Les Anglais ont joué presque comme ils le font au rugby : des chandelles pour cibler des maillons faibles dans le jeu de tête, qui avaient manifestement été identifiés avant la rencontre. Le jeu très haut des Parisiens, lui, ne tolère que peu d’erreurs individuelles. »