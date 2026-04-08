Luis Enrique : « On a très bien joué mais on aurait mérité plus de buts »

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec de très nombreuses occasions, le PSG a fait trembler les filets à deux reprises par l’intermédiaire de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens auraient pu alourdir le score mais ils se sont montrés maladroits dans le dernier geste (2-0). Il faudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Au micro de Canal Plus, Luis Enrique a salué la performance de son équipe.

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« Je pense que l’on a fait un match à la hauteur de nos supporters »

« C’est dommage, clairement. Je pense que l’on a fait un match à la hauteur de nos supporters. L’ambiance était incroyable, l’équipe était incroyable. On a très bien joué mais on aurait mérité plus de buts. Je pense que c’est dommage parce que l’on s’est procuré beaucoup d’occasions très claires en seconde période. Mais c’est la Champions League. Il faut savoir qu’il reste encore un deuxième match mais on est content. La manière de jouer de Liverpool, une surprise ? Oui, c’est une surprise parce que c’est la première fois qu’avec Arne Slot, ils jouent avec une défense à cinq cette année. Ça montre qu’ils sont en train de changer, de tenter de faire quelque chose. C’est normal, on est habitué à ce que les adversaires s’adaptent à nous. On est habitué, pas de soucis. On va chercher à gagner le deuxième match. Ils vont tenter autre chose ? C’est une question à poser à Arne Slot. Mais, quel que soit le match, peu importe le stade, le PSG va chercher à gagner le match comme on le fait d’habitude. On sait clairement que ce sera très difficile parce qu’Anfield, c’est un stade spécial, mais on est content de ce que l’on a fait aujourd’hui. »









