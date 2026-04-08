PSG / Liverpool – Les notes des joueurs parisiens

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

Ce mercredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a totalement dominé et durant lequel il s’est procuré de très nombreuses occasions, le PSG a pris un avantage pour la qualification en demi-finale (2-0), qu’il devra valider dans une semaine sur la pelouse d’Anfield. Premier buteur du match, Désiré Doué a été l’un des joueurs du PSG les plus dangereux ce soir. L’international français a tenté de trouver ses coéquipiers dans les bonnes conditions et s’est procuré plusieurs situations. Il poursuit son retour en forme après un passage plus difficile ces dernières semaines. Élu homme du match, Khvicha Kvaratskhelia a encore une fois brillé dans un grand match. Buteur, l’international géorgien a été un poison pour la défense des Reds et aurait pu s’offrir un autre but, mais son coéquipier en sélection géorgienne a repoussé sa tentative.

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Un Warren Zaïre-Emery survolté

Titularisé au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a été époustouflant ce soir. Le titi du PSG a harcelé le porteur du ballon, réalisé plusieurs retours défensifs impressionnants, et n’a pas hésité à se projeter vers l’avant, réalisant quelques percées dévastatrices dans le camp de Liverpool. Il a retrouvé son meilleur niveau. À ses côtés, Joao Neves a aussi brillé avec notamment une passe en profondeur magnifique sur le but de Khvicha Kvaratskhelia. Comme depuis le début de la saison, Willian Pacho a été le patron de la défense du PSG. L’international équatorien a éteint Hugo Ekitike et s’est montré solide dans les duels aériens. Les deux latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ont aussi beaucoup apporté offensivement, n’hésitant pas à se projeter. L’international portugais s’est procuré plusieurs belles situations, notamment une en fin de match quand il a été servi dans la surface des Reds par l’international marocain, mais il s’est emmêlé les pinceaux au moment de tenter sa chance.

Les notes des joueurs du PSG : Safonov (6) – Hakimi (6,5), Marquinhos (6), Pacho (7), Mendes (6) – Zaïre-Emery (8), Vitinha (6,5), Neves (8) – Doué (6,5), Dembélé (6), Kvaratskhelia (8)





