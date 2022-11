Vers une absence… totale de Sadio Mané contre le PSG ?!

Nous sommes à 24 heures du début de la Coupe du Monde 2022 mais le huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich n’est jamais loin pour le PSG.

La Coupe du Monde 2022 va bientôt ouvrir ses portes avec onze internationaux du Paris Saint-Germain qui sont attendus sur les pelouses qataries pour les prochaines semaines. Certains d’entres eux ambitionnent même d’aller au bout de la compétition et « ramener la coupe à la maison ». On pense bien évidemment à l’Argentine de Leo Messi, au Brésil de Neymar et Marquinhos ou encore le Portugal de Vitinha, Danilo Pereira et Nuno Mendes. Néanmoins, les supporters parisiens se projettent aussi vers le 14 février prochain et la rencontre qui opposera le PSG au Bayern Munich dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un immense choc pour les Rouge & Bleu, qui voudront répéter leur performance du printemps 2021. On rappelle que les Bavarois s’étaient fait sortir lors des quarts de finale de la compétition par ces mêmes Rouge & Bleu (1-3 ; 0-1). Pour réitérer ce succès, les Parisiens pourraient bénéficier de l’absence d’une des stars Munichoises.

Jusqu’à 4 mois d’arrêt pour Mané ?!

C’était la grosse information de ce jeudi soir et la publication d’un communiqué qui annonçait le forfait officiel de Sadio Mané pour la Coupe du Monde avec le Sénégal. L’ancien joueur de Liverpool souffre d’une rupture du tendon au niveau du péroné droit. Son club, le Bayern Munich, avait clarifié la situation de son joueur tout en apportant son soutien :

« Sadio Mané a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres. Il n’est donc plus à la disposition de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde. Bon et rapide rétablissement Sadio, nous pensons à toi !”

Après l’annonce de cette nouvelle, le quotidien Bild révélait que le joueur pouvait être absent pendant 3 mois et pourrait donc manquer le match aller de C1 contre le Paris Saint-Germain… sauf que les dernières informations semblent s’empirer pour les Bavarois. En effet selon Kerry Hau, du média allemand Sport 1, l’international sénégalais pourrait être écarté des terrains pour une durée plus longue. Son absence pourrait finalement s’étendre à 3 mois et demi voire 4 mois. Le journaliste explique qu’il y a aujourd’hui un véritable doute sur sa présence pour les deux confrontations face au PSG, ce qui serait un très gros coup dur pour les Munichois.