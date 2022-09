En clôture de la 8e journée de Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse du Groupama Stadium pour y affronter l’Olympique Lyonnais. Leader du championnat, les Parisiens voudront poursuivre leur bon début de saison et enfoncer Lyon, cinquième du championnat mais qui reste sur deux défaites. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a dévoilé son groupe. Dans ce dernier, Keylor Navas – touché au dos et forfait pour le match contre le Maccabi Haïfa – fait son retour. Les titis Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu sont aussi présents. Seuls absents notables, Presnel Kimpembe et Renato Sanches.

Le groupe du PSG

(6) : Marco Verratti, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler Attaquants (5) : Kylian Mbappé, Neymar, Pablo Sarabia, Hugo Ekitike, Lionel Messi

