Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 17 septembre 2022. Antero Henrique conserve un rôle chez les Rouge & Bleu, Luis Campos met les choses au clair après son premier mercato estival, Keylor Navas espéré dans le groupe face à l’OL et les nouveaux rebondissements dans l’affaire Kheira Hamraoui.

Dans son édition du jour, L’Equipe explique qu’Antero Henrique garde « un rôle consultatif et certaines missions au PSG, » sans avoir un titre officiel. Ancien directeur sportif entre 2017 et 2019, le dirigeant portugais a été rappelé cet été pour s’occuper des départs des joueurs et réorganiser le centre de formation. Ainsi, il se penche déjà sur le mercato hivernal notamment pour résoudre le départ de certains jeunes, voire même celui de Keylor Navas, doublure de Gigio Donnarumma. Cependant, ce retour d’Antero Henrique entraîne quelques crispations au sein du club parisien et notamment avec son compatriote, Luis Campos, où des tensions sont apparues pendant le mercato estival. « L’ancien ­responsable de Monaco reprochant à Henrique de ne pas lui avoir permis de réaliser le recrutement souhaité. L’entraîneur, Christophe Galtier, a lui aussi émis des critiques envers le travail du Portugais. » S’il a réussi à dégraisser massivement l’effectif, peu de ventes ont été réalisées et de nombreux joueurs reviendront de leur prêt à l’issue de la saison. Cependant, certains Parisiens possèdent des options d’achat quasi automatiques comme Leandro Paredes (Juventus Turin) et Abdou Diallo (RB Leipzig).

Avec une enveloppe de 80M€ pour le mercato, hors vente, le PSG avait besoin de vendre massivement pour générer des rentrées financières pour le recrutement mais aussi pour respecter le fair-play financier, qui surveille étroitement le club parisien (déjà sanctionné d’une amende de 65M€, dont 55M€ de sursis). Ce retour d’Antero Henrique dans le club parisien permet au président, Nasser al-Khelaïfi, de multiplier les points de vue sur des sujets jugés importants. « Nasser aime avoir plusieurs avis sur les sujets. Henrique a fait du bon travail cet été en faisant partir beaucoup de joueurs », dit-on dans l’entourage du Qatarien. Le dirigeant portugais a également placé l’un de ses hommes à la tête du centre de formation en la personne de Lucas Cattani.

Le quotidien sportif rapporte également que le retour de Keylor Navas dans le groupe du PSG est espéré pour le déplacement sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video), à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Absent face au Maccabi Haïfa en raison de douleurs au dos, le gardien de 35 ans « va un peu mieux. » Il est resté en France pour soigner ce soucis qui l’ennuie régulièrement. Si certains joueurs sont revenus du déplacement en Israël avec quelques petites douleurs liées à l’enchaînement des matches, à ce jour, seuls Presnel Kimpembe (ischios-jambier) et Renato Sanches (adducteur) sont forfaits face à l’OL.

Enfin, L’Equipe revient sur les nombreux rebondissements de l’affaire Kheira Hamraoui, agressée en novembre 2021. Et ces derniers jours, l’affaire s’est accélérée. Déjà entendue par la police sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle le 10 novembre 2021, Aminata Diallo, en fin de contrat depuis juin, est de nouveau au centre des attentions dans cette affaire. Et pour cause, l’ancienne Parisienne a été placée en détention provisoire et soupçonnée de « violences aggravées » et « association de malfaiteurs », selon un communiqué publié par le parquet du tribunal judiciaire de Versailles. L’internationale française « a ensuite été présentée devant le juge des libertés et de la détention (JLD) qui a décidé de l’incarcérer provisoirement », précise L’E. Pour rappel, l’agression a eu lieu le 4 novembre 2021 lorsque les deux joueuses étaient de retour d’un dîner avec l’équipe du PSG. Aminata Diallo était au volant d’un véhicule duquel Kheira Hamraoui a été extraite par ses agresseurs qui s’en sont pris à elle à coups de barre de fer. L’internationale tricolore avait été conduite à l’hôpital afin de recevoir des points de suture.

Très vite, les soupçons s’étaient portés sur Aminata Diallo en raison du chemin inhabituel pris par la joueuse, mais après plus de 36 heures de garde à vue, aucune charge n’avait été retenue contre elle jusqu’à ce nouveau rebondissement du vendredi. En effet, l’analyse de l’ordinateur portable de la joueuse aurait révélé quelques surprises comme des recherches sur « cocktail de médicaments dangereux » ou encore « casser une rotule. » De plus, les investigations ont mis en lumière une « campagne de destabilisation » à l’encontre de Kheira Hamraoui, notamment avec des insultes, des messages hostiles sur les réseaux sociaux ou dans les tribunes du Parc des Princes et Saint-Germain-en-Laye. Au fil des mois, la thèse de la rivalité sportive a pris une plus grosse ampleur. « Les auditions de quatre suspects interpellés, mercredi et jeudi, en banlieue parisienne auraient aussi permis d’étayer cette thèse. » Ces quatre hommes, déjà connus par la justice, auraient déclaré agir sur la demande « d’un intermédiaire » pour empêcher Kheira Hamraoui de disputer « le prochain match avec son club. » Dans son communiqué du vendredi, le tribunal judiciaire de Versailles indique que les quatre suspects interpellés mettent en cause Aminata Diallo « comme étant la commanditaire des violences, pour lui permettre d’occuper le poste de la victime lors de compétitions à venir. » Ces quatre hommes auraient indiqué s’être vu promettre « quelques centaines d’euros » pour s’attaquer à la victime, Kheira Hamraoui. Finalement, seuls deux d’entre-eux auraient été payés.

De son côté, Le Parisien revient sur la prise de parole de Luis Campos ce vendredi dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport. Et à chaque question, le conseiller football du PSG a développé ses arguments. Et il reconnaît que le mercato n’a pas été une totale réussite : « On a une énorme qualité dans l’effectif, mais on n’arrive pas à la perfection. C’est un problème grave pour nous. C’est bon d’avoir des joueurs de qualité mais quand on n’a que trois défenseurs centraux, et qu’on travaille depuis le début de saison sur un nouveau système clair, notre mercato nous met en difficulté. » Sans citer de noms, il révèle que Milan Skriniar n’était pas la seule piste étudiée pour renforcer la défense.

Luis Campos a également profité de cette première prise de parole dans son nouveau rôle pour s’en prendre indirectement au travail d’Antero Henrique sur le départ des joueurs. « On a mis un modèle différent, des responsables pour la partie économique du mercato et moi plus sur le sportif. L’économique et le sportif doivent marcher ensemble. Mais le sportif, c’est la priorité. Le filtre économique ne peut pas conditionner le filtre sportif. À mon avis, un moment, la priorité ça a été l’économique, et moins le sportif. Pour moi c’est très clair. » Même s’il a expliqué que Kylian Mbappé et Neymar Jr évoluaient dans la même zone du terrain, Luis Campos a précisé que le départ du Brésilien n’était pas d’actualité cet été. Plus surprenant, le dirigeant parisien a dévoilé qu’il aurait aimé rajouter une quatrième star en attaque : « Il y avait un numéro 9 de référence, qu’on n’a finalement pas pris. Pour nous, ce ne serait pas un problème d’avoir un quatrième dans cette attaque, un joueur de surface très costaud. » Une phrase qui confirme certainement les rumeurs sur la piste Robert Lewandowski, finalement parti au FC Barcelone. De plus, ces propos « prouve que Mbappé, comme Campos, n’est certainement pas ravi du mercato parisien », conclut LP.