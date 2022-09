Le PSG possède l’un des meilleurs effectifs au monde. Dans ce dernier, figure des stars internationales qui font partie des meilleurs joueurs de la planète. Trois de ses joueurs se placent dans le top 4 des footballeurs les mieux payés au monde. Selon le site spécialisé Sportico, c’est Kylian Mbappé qui est le joueur le mieux payé du monde avec 125 millions de dollars en 2022 en salaires et sponsors. Dans le détail, Sportico estime son salaire à 105 millions de dollars et ses revenus publicitaires à 20. Il devance Cristiano Ronaldo (113, 53 millions de salaires, 60 millions de contrats publicitaires).

Messi et Neymar dans le top 4

Le podium est complété par Lionel Messi. Le numéro 30 du PSG devrait toucher 110 millions de dollars en 2022 (62 millions de salaires, 48 de sponsoring). Neymar est au pied du podium avec 91 millions de dollars (56 et 35). Mohamed Salah complète le top 5 très loin derrière ceux devant lui, avec 39,5 millions de dollars (24,5 millions de dollars de salaire, 15 millions de contrats publicitaires). Autre Français dans le classement, Antoine Griezmann qui occupe la dixième et dernière place avec 27,5 millions de dollars (22 et 5,5).