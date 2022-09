Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Champions, le PSG se déplace sur le terrain du Maccabi Haïfa. En Israël, les Parisiens voudront prendre le large en tête du groupe H avant la trêve internationale

Pour cette rencontre, Christophe Gatlier a dû se passer de quelques uns de ses joueurs dont Renato Sanches (adducteurs), Keylor Navas (dos) ou encore Presnel Kimpembe. Si tous les autres joueurs Rouge & Bleu sont aptes, le technicien français a décidé de ne pas faire de changements dans son onze habituel et reste fidèle à son système préférentiel depuis le début de la saison : le 3-4-1-2. En défense, Sergio Ramos, Danilo Pereira et Marquinhos, capitaine, sont titulaires. Nuno Mendes retrouve sa place de titulaire au poste de piston gauche tandis que Nordi Mukiele prendra la place d’Achraf Hakimi dans le onze de départ. Au milieu le duo Vitinha-Verratti est reconduit et le trio offensif, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi, est de nouveau aligné.

Feuille de match Maccabi Haïfa / PSG

2e journée de Ligue des Champions – Stade : Sammy Ofer – Diffuseurs : RMC Sport 1 – Canal Plus – Arbitre : Daniel Siebert – Assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – Arbitres Vidéos : Christian Dingert et Harm Osmers