Revue de Presse PSG : Nuno Mendes, l’avenir de Sergio Ramos…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 3 mars 2023. Sergio Ramos voit son avenir au PSG mais certaines conditions devront être remplies, focus sur les qualités de Nuno Mendes

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de Sergio Ramos. En fin de contrat en juin, le défenseur du PSG devra réfléchir à son futur dans les semaines à venir. Et le désormais ex-international espagnol ne compte pas raccrocher les crampons. Les intentions du joueur de bientôt 37 ans (il les fêtera le 30 mars prochain) sont claires : Il souhaite poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu. Selon L’E, « les premiers échanges pour une éventuelle prolongation ont déjà eu lieu avec les dirigeants parisiens. » Après une première saison gâchée par de nombreux pépins physiques, l’Espagnol « se sent bien, libéré de pouvoir enfin enchaîner les matches. » L’ex du Real Madrid fait preuve de leadership dans le vestiaire parisien, sous l’oeil de Christophe Galtier qui a le plus grand respect pour lui. « Il a trouvé sa place dans le vestiaire, sa légitimité, s’entend bien avec Kylian Mbappé comme avec Lionel Messi, ses enfants étant devenus très proches de ceux de la Pulga », rapporte le quotidien sportif.

Mais pour le moment, les discussions entre les représentants de Sergio Ramos et les dirigeants du PSG sont en stand-by. « Entre les deux parties, les relations sont fluides et les choses sont nettes. Il a été convenu de ne pas précipiter de décision. » La première partie de saison du champion du Monde 2010 est jugée satisfaisante mais depuis la reprise post-Coupe du monde, ses prestations sont plus compliquées, même si ses dernières sorties (Bayern Munich, LOSC, Olympique de Marseille) laissent à penser qu’il revient sur le bon chemin. « Pour résumer, un éventuel avenir dans la capitale est conditionné à ses performances d’ici à la fin de saison. D’autant qu’avec la grave blessure de Presnel Kimpembe. il va se retrouver en première ligne. » Tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos est désiré par l’Arabie saoudite, qui cherche à développer son championnat après l’arrivée de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr. Mais pour l’instant, le numéro 4 parisien n’a pas donné suite et est pleinement concentré sur les objectifs du PSG. Sa priorité est de continuer à jouer au plus haut niveau. « Un voeu pleinement partagé par les dirigeants du champion de France », conclut L’Equipe.

🚨 | Le PSG veut attendre de voir ce qui se passe en LDC avant de prendre une décision pour Sergio Ramos



🔘 La blessure de Kimpembe pourrait ouvrir la porte à une prolongation d’1 saison supplémentaire ⏳🇪🇸



📲 @danigilopez pic.twitter.com/8ZpeCNcOA5 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 2, 2023

De son côté, Le Parisien fait un focus sur les performances de Nuno Mendes (20 ans). En dehors de ses pépins physiques, le latéral gauche du PSG affiche un niveau hors-norme depuis quelques mois. Il est devenu indispensable chez les Rouge & Bleu et fait partie des joueurs les plus talentueux de sa génération à son poste. Si la présence de Kylian Mbappé est indispensable, « il existe aussi un monde où le PSG se porte bien mieux quand il peut compter sur Nuno Mendes, un joueur tout aussi rapide et déstabilisant. » Lorsque le Portugais est sur la pelouse, le PSG ne perd pas cette saison en Ligue 1. Ses qualités physiques et son profil unique sont une vraie plus-value dans l’effectif parisien. Le joueur de 20 ans a notamment une pointe de vitesse impressionnante et un gros volume de course. Des qualités qu’il a toujours eu depuis ses débuts, comme le rapporte son ancien formateur au Sporting Portugal, Leonel Pontes : « Ce qui est encore plus impressionnant chez lui, c’est d’avoir la vitesse combinée à la technique. Il cherche en permanence les espaces qui s’offrent à lui, à attaquer la profondeur avec ou sans ballon. Il sait où et comment se positionner (…) Parfois, il lui arrive encore d’avoir des blessures, car Nuno possède une musculature de vitesse. Dans une équipe comme le PSG qui attaque beaucoup, il garde toujours la même intensité. Il attaque et défend tout le temps ! »

À Paris, les cadres du vestiaires respectent énormément Nuno Mendes pour son football, sa bonne humeur et son humilité. De nature timide, le natif de Sintra a su gagner la confiance de ses coéquipiers et est devenu un élément incontournable de l’effectif. Son ancien coach chez les U23 du Sporting CP, Leonel Pontes, met notamment en lumière la maturité de l’international portugais de 20 ans : « C’est un jeune très professionnel, un très bon coéquipier dans une équipe. Il a une vraie bonne mentalité. » Il a notamment dû s’améliorer dans l’aspect défensif, se remémore son ancien formateur : « Il avait beaucoup de difficulté pour défendre dans le un contre un, au niveau des espaces intérieurs et dans le jeu de tête aussi. Mais on a beaucoup travaillé sur les principes défensifs, car offensivement il avait déjà tout. Les combinaisons avec ses partenaires, la progression avec le ballon, les dribbles, la profondeur dans le jeu, la concentration. Et désormais, il prend les bonnes décisions dans le jeu. »