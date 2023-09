Après sa belle victoire contre Lyon dimanche soir (1-4), le PSG va voir son effectif être dépeuplé en raison de la trêve internationale. Performant depuis son arrivée, Manuel Ugarte a été sélectionné avec l’Uruguay.

Le PSG possède de très nombreux internationaux dans son effectif. Lors des trêves internationales, plus d’une dizaine de ses joueurs se rendent avec leurs sélections nationales respectives. Ce sera encore le cas lors de cette trêve de septembre. Arrivé cet été en provenance du Sporting, Manuel Ugarte a été titulaire lors des quatre matches disputés par les Rouge & Bleu depuis le début de la saison. Performant sur le terrain, le milieu de terrain a été récompensé par une sélection avec l’équipe d’Uruguay pour les matches comptant pour les Éliminatoires à la Coupe du Monde contre le Chili (9 septembre, 1 heure du matin, heure française) et contre l’Équateur (12 septembre, 23 heures, heure française). Son sélectionneur, Marcelo Bielsa, a offert deux surprises dans sa liste, les absences de Luis Suarez et Edinson Cavani. L’ancien attaquant du PSG, après une saison galère à Valence, a signé en faveur de Boca Juniors cet été.

La liste de l’Uruguay

Gardiens : Rochet, Israël, Mele

: Rochet, Israël, Mele Défenseurs : Rodriguez, Oliveira, Piquerez, Vina, Olaza, Nandez

: Rodriguez, Oliveira, Piquerez, Vina, Olaza, Nandez Milieux : Carballo, Martinez, Ugarte , Auraujo, Canobbio Torres, Rodriguez, Pellistri, Valverde, De La Cruz, Olivera

: Carballo, Martinez, , Auraujo, Canobbio Torres, Rodriguez, Pellistri, Valverde, De La Cruz, Olivera Attaquants : Gomez, Nunez