Manuel Ugarte, première recrue du PSG ?

À la recherche de renfort au milieu de terrain, le PSG aurait déjà sa première recrue en la personne de Manuel Ugarte (Sporting CP).

Après une saison 2022-2023 décevante sur le plan sportif, le PSG aura pour objectif de se renforcer dans de nombreux secteurs. Si les noms de Milan Skriniar et Lucas Hernandez sont avancés pour l’arrière-garde, au milieu de terrain, le club parisien est parti pour recruter un nouveau pari dans l’entrejeu. En effet, comme rapporté par de nombreux médias, les Rouge & Bleu sont très proches de conclure l’arrivée du joueur du Sporting CP, Manuel Ugarte (22 ans). Comme le rapporte L’Equipe, « ces dernières semaines, le clan Campos laissait filtrer des accords déjà ficelés avec des joueurs. Une manière pour le patron sportif du club parisien d’affirmer sa position et de calmer la colère des supporters. »

Ugarte, cible de Campos depuis de nombreux mois

Le coordinateur sportif du PSG a donc décidé de jeter son dévolu sur le jeune uruguayen de 22 ans, sous contrat avec le club portugais jusqu’en 2026. Sa signature devrait bientôt se finaliser et il devrait donc devenir la première recrue du PSG lors du mercato d’été 2023. Luis Campos avait notamment ciblé Manuel Ugarte depuis de nombreux mois. Avant cela, le board parisien devra s’acquitter de la somme de 60M€, soit le montant de la clause libératoire du natif de Montevideo (Uruguay). Mais en interne, on rappelle qu’il faudra être vigilant sur certains impératifs liés au fair-play financier, rapporte L’E. Ainsi, « certains s’étonnaient jeudi d’un montant aussi élevé pour un joueur sans grosses références au très haut niveau. » Mais ce prix peut répondre à plusieurs logiques. Premièrement, le marché des numéros 6 de très haut niveau est très restreint. De plus, « Paris se heurte à une politique classique des clubs portugais : celle de la clause pour des jeunes espoirs. Une méthodologie qui permet aux dirigeants de ne pas avoir à négocier. » Enfin, l’agent du joueur, Jorge Mendes, – qui représente entre autres Vitinha, Renato Sanches et Warren Zaïre-Emery au PSG – a également une importance dans ce dossier. « Homme fort de Famalicao (ancien club de Manuel Ugarte), l’agent portugais permet à « son » club – qui avait gardé un pourcentage sur Ugarte – de percevoir un montant non négligeable avec ce transfert. Le tout en finalisant un deal où il sera rémunéré par sa commission… », conclut le quotidien sportif.