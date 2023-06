Manuel Ugarte toujours plus proche de Chelsea ?

Alors qu’il y a quelques jours, Manuel Ugarte était annoncé comme la première recrue du PSG cet été, le milieu de terrain pourrait finalement prendre la direction de l’Angleterre et de Chelsea.

Lors du mercato estival, le PSG pourrait se renforcer au milieu de terrain. Dans cette optique, il viserait Manuel Ugarte, du Sporting CP. Auteur d’une belle saison sous le maillot lisboète, l’international uruguayen (22 ans) attise les convoitises. Alors que ces derniers jours, on parlait d’une arrivée au PSG en très bonne voie, le club de la capitale doit faire face à la concurrence de Chelsea dans ce dossier. Selon les informations du journaliste de Sky Sport Deutschland, Florian Plettenberg, le club londonien aurait un avantage dans ce dossier puisqu’il serait prêt à payer la clause libératoire du joueur qui s’élève à 60 millions plus des bonus. En interne, on estime qu’il serait le complément parfait à Enzo Fernandez, recruté à prix d’or l’hiver dernier. De son côté, le PSG offre 60 millions d’euros. « Par conséquent, le Sporting souhaite accepter l’offre de Chelsea à ce stade. » Mais rien n’est encore fermé dans ce dossier conclut Florian Plettenberg.

❗️News #Ugarte: Understand it’s complicated. ➡️ Chelsea has an advantage as they want to pay €60m plus bonus payments

➡️ Internally they see him as the perfect addition to Enzo

➡️ #PSG offers €60m in total

➡️ Therefore Sporting wants to accept the offer from #CFC at this… pic.twitter.com/rKbrIdWufJ — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 3, 2023

Chelsea espère boucler rapidement le dossier

De son côté, Fabrizio Romano explique que d’autres contacts sont attendus ce dimanche entre le Sporting et Chelsea pour tenter de trouver un accord pour un transfert de Manuel Ugarte. Jorge Mendes, son agent, serait également présent lors de ces discussions. Le club entraîné par Mauricio Pochettino considère le deal comme à un stade avancé mais pas encore fait ou scellé. La présence du PSG incite le club de Premier League à rester prudent dans ce dossier jusqu’à que les documents soient signés. Fabrizio Romano conclut en expliquant que les prochaines heures seront clés dans ce dossier.

More contacts are expected today for Manuel Ugarte deal, involving also Jorge Mendes. 🚨🔵🇺🇾 #CFC Chelsea consider deal now at ‘advanced stage’ for €60m fee — but not done or sealed yet, being still careful with PSG around until documents are signed.

Key hours ahead. pic.twitter.com/QrREDPGm6A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2023

Le Sporting pousserait son joueur à accepter de signer à Chelsea

L’Equipe évoque aussi ce dossier. Le quotidien sportif indique que Manuel Ugarte serait plus proche de rejoindre Chelsea que le PSG. « La presse portugaise annonce même un accord définitif. » Mais de sources portugaises, rien n’est encore acté assure L’Equipe. Les deux clubs ont accepté de payer la clause libératoire de 60 millions d’euros mais les Anglais « y ont ajouté des mécanismes de solidarité et des coûts opérationnels pour faire grimper l’addition, ce que Paris n’est, à ce jour, pas près de faire. » Ces dernières heures, le club lisboète pousserait son joueur à accepter l’offre de Chelsea avance le quotidien sportif. Comme indiqué par l’Equipe, Record et Bruno Andrade, journaliste spécialiste du football portugais pour UOL Esporte, affirment que Manuel Ugarte devrait bien rejoindre Chelsea malgré le fort intérêt du PSG.

🚨 BREAKING : Manuel Ugarte devrait finalement rejoindre Chelsea cet été malgré l’intérêt du PSG 🇺🇾 [@Record_Portugal] pic.twitter.com/bS6OHt3dz4 — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 3, 2023

🚨 CONFIRMATION : Manuel Ugarte va bien s’engager avec Chelsea. Le club anglais a remporté le duel contre le PSG🤝🇺🇾 [@brunoandrd] pic.twitter.com/XkP2VujpGh — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 3, 2023

La confiance est de mise du côté de Chelsea

Foot Mercato explique aussi que le PSG et Chelsea sont en concurrence dans ce dossier mais que Chelsea a une petite longueur d’avance. « La raison ? La direction londonienne a augmenté son offre initiale et va surtout payer le mécanisme de solidarité en plus de la clause. Une somme que doit reverser le club qui vend son joueur aux clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur. Chelsea accepte donc de s’occuper de cette partie-là aussi. » Santi Aouna explique que le PSG ne voudrait pas s’aligner sur l’offre de Chelsea et « l’accord que le club parisien avait ne tient plus, car les Blues payent désormais plus. » Foot Mercato explique que du côté des dirigeants londoniens, la confiance est de mise dans ce dossier alors que du côté du Sporting, on voit bien les Blues remporter le joueur. Dans le clan du joueur, un transfert au PSG serait vu d’un bon œil. « Mais pour cela, il faudra que Paris accepte de s’aligner sur l’offre de Chelsea. Le Sporting n’acceptera pas une offre inférieure. » Selon FM, le PSG tiendrait un accord avec Manuel Ugarte pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Chelsea, qui détient aussi « un accord contractuel avec Ugarte, attend désormais les échanges de documents officiels avec le Sporting pour boucler l’opération dans les prochaines heures », conclut le média footbalistique.

