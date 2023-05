L’été dernier, Seko Fofana était annoncé dans le viseur du PSG. Mais il avait finalement prolongé avec le RC Lens. Lors du mercato estival, il pourrait quitter les Sang & Or. Mais la piste PSG pourrait ne pas se rouvrir.

Même si lors du mercato estival 2022 le PSG a recruté plusieurs milieux de terrain (Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler). Mais aucun ne s’est vraiment imposé comme un titulaire indiscutable. Cet été, ce secteur devrait être renforcé. Ces derniers jours, le nom de Manuel Ugarte occupe l’actualité des Rouge & Bleu. Mais une piste de l’été dernier pourrait aussi revenir, Seko Fofana. Auteur d’une nouvelle belle saison, le capitaine de Lens, encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec les Lensois, pourrait quitter le Nord lors du mercato estival. Mais la piste PSG pourrait ne pas se rouvrir.

La priorité est aussi de dégraisser au milieu de terrain

Selon les informations de RMC Sport, si le PSG arrive à faire signer Manuel Ugarte, il sera difficile pour les dirigeants parisiens de se positionner sur l’international ivoirien. Le club de la capitale aurait également comme priorité de dégraisser au milieu de terrain. Le média sportif indique que « le président de Lens, Joseph Oughourlian, et son homologue du PSG, Nasser al-Khelaïfi, entretiennent par ailleurs de bonnes relations. » RMC Sport rappelle que l’été dernier, « le PSG était en contact avec la direction sportive du club artésien, sans que les discussions ne soient poussées. » Les dirigeants parisiens ont finalement jeté leur dévolu sur Renato Sanches. Natif de Paris, Seko Fofana se voyait bien jouer au PSG. D’ailleurs, ses performances contre le PSG ont été soulignées par les observateurs et saluées dans le vestiaire parisien où les membres les plus influents le tiennent en haute estime « alors que l’entrejeu n’a pas donné toutes les garanties cette saison« , conclut le média sportif.