Depuis une semaine, le nom d’Ugarte fait quasiment quotidiennement son apparition dans l’actualité du PSG. Au début, on disait qu’il était quasiment un joueur des Rouge & Bleu, puis la concurrence de Chelsea a été avancée. L’Uruguayen aurait une préférence pour son avenir.

La semaine dernière, le nom d’Ugarte, milieu de terrain (22 ans) du Sporting CP est apparu dans l’actualité du PSG. À la recherche d’un milieu de terrain, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur le joueur du club lisboète. Ils auraient même décidé de payer la clause libératoire – 60 millions d’euros – de l’international uruguayen (8 sélections). Mais le PSG n’est pas seul sur ce dossier car Chelsea aurait aussi fait savoir qu’il était prêt à lever la clause libératoire de Manuel Ugarte.

Une préférence pour Chelsea

Selon les informations de Record, Ugarte aurait une préférence pour son avenir, rejoindre Chelsea. Même si le club londonien – qui sera désormais entraîné par Mauricio Pochettino – ne jouera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine, il serait un peu en avance dans ce dossier. Le quotidien sportif portugais explique aussi que le club londonien est prêt à offrir plus que le PSG, 60 millions plus 5 millions d’euros de bonus pour convaincre le Sporting de lui vendre. Record indique que si les deux clubs sont prêts à payer la clause libératoire, c’est Manuel Ugarte qui aura le dernier mot. Et comme expliqué plus haut, il souhaiterait rejoindre le club anglais. Il serait satisfait du projet londonien, notamment parce qu’il a la possibilité de jouer en Premier League, une compétition où il a toujours rêvé d’évoluer et avec un niveau de compétition supérieur à celui de la Ligue 1, explique Record. Ugarte a déjà pris connaissance de l’offre du PSG et doit prochainement rencontrer les dirigeants des Blues conclut le média sportif. De son côté, O Jogo explique que Mauricio Pochettino met la pression pour que Chelsea recrute l’Uruguayen et que ce dossier devrait être décidé d’ici la fin de la semaine.

