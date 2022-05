Cet été, le PSG pourrait changer d’entraîneur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait quitter les Rouge & Bleu. Les noms de Zinedine Zidane, Antonio Conte ou bien encore Thiago Motta ont été avancés pour prendre la place de l’ancien défenseur central. Un autre nom est sorti ces derniers jours, celui de Marcelo Gallardo.

Présent à Paris pour la finale de la Ligue des Champions

L’ancien joueur du PSG doit venir à Paris la semaine prochaine pour assister à la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Mais cette visite agite la presse argentine. TyC Sports s’interroge sur un potentiel rendez-vous entre Gallardo et les dirigeants parisiens lors de son séjour à Paris. L’ancien meneur de jeu entraîne actuellement River Plate et a un contrat jusqu’en décembre 2022 avec le club argentin.