Les dernières rumeurs autour du PSG venues d’Italie

Le PSG risque d’avoir un mercato agité cet été. Le dossier le plus chaud des dirigeants parisiens se nomme Kylian Mbappé. Le verdict de ce dernier devrait intervenir dans le courant de la semaine prochaine. Un autre joueur agite les rumeurs mercato ces derniers jours, Angel Di Maria. Après sept ans chez les Rouge & Bleu, El Fideo devrait jouer son dernier match avec Paris contre Metz samedi soir. Hier, on l’annonçait proche de la Juventus pour un contrat d’un an avec une année en option.

Ce mercredi matin, la Gazzetta dello Sport explique que les contacts entre le meilleur passeur de l’histoire du PSG et le club italien sont positifs. La Vieille Dame lui propose un salaire de 7,5 millions d’euros par an alors que l’international argentin aimerait obtenir 9 millions d’euros. Le quotidien sportif transalpin évoque également un autre dossier lié au PSG, l’avenir de Leandro Paredes. Comme il y a quelques jours, l’idée d’un échange entre le milieu de terrain et Moise Kean est évoquée. Le club de la capitale serait intéressé par un retour de l’international italien. Leonardo pourrait proposer un échange de prêts avec l’ancien du Zenith.

De son côté, Fabrizio Romano, spécialiste italien du mercato, explique que les dirigeants de la Juventus ont expliqué à Paul Pogba qu’ils ne lui offriront pas le même salaire qu’au PSG mais qu’il serait la tête de gondole de l’équipe. L’international français est tenté par la proposition mais veut prendre son temps pour décider de son avenir. Les discussions avec le PSG et la Juventus se poursuivent avec les deux clubs. Un club est décisivement écarté, Manchester City conclut Fabrizio Romano.

Paul Pogba has definitely turned down Manchester City while Juventus have been clear with him and his agents: they won’t offer same salary as PSG but he’d be « key player » at Juventus. 🇫🇷 #Pogba

Paul is tempted and he’s taking his time – talks still ongoing with both clubs. pic.twitter.com/bhnRMsjqsP

