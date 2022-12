Inconnu à son arrivée au PSG en 2012, Marco Verratti fait désormais partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Chez les Rouge & Bleu depuis dix ans, le Petit Hibou devrait bientôt étendre une nouvelle fois son bail avec le club de la capitale.

Arrivé dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic à l’été 2012, Marco Verratti a très rapidement réussi à se faire une place dans le onze du PSG et devenir un incontournable au côté de Thiago Motta et Blaise Matuidi. En 10 ans sous le maillot Rouge & Bleu, il a participé à 398 matches pour 11 buts et 56 passes décisives. Il est le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG derrière Jean-Marc Pilorget (435 matches). Il a remporté 29 titres (8 Ligue 1, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 9 Trophées des Champions). Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain (30 ans), devrait très rapidement renouveler son contrat.

Une prolongation de deux ans

Selon les informations du journaliste italien spécialiste du mercato, Gianluca Di Marzio, le PSG et Marco Verratti ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat. L’international italien devrait signer un contrat de deux ans, le liant au Rouge & Bleu jusqu’en juin 2026. La signature et l’officialisation de cette extension de contrat devrait intervenir dans les prochains jours.