Revue de presse PSG : Coupe du Monde, Neymar, Hakimi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 6 décembre 2022. Le récital du Brésil contre la Corée du Sud (4-1) avec un Neymar buteur, les maux de tête des adversaires de Kylian Mbappé et l’Espagne / Maroc spécial pour Hakimi.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au récital du Brésil contre la Corée du Sud (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Une rencontre pour laquelle Neymar était titulaire. Il a joué 81 minutes et marqué un but sur penalty, qui lui permet de revenir à une réalisation du record de Pelé. Le quotidien sportif explique que le numéro 10 du PSG a rassuré sur l’état de sa cheville. « Il a dansé la samba. Et sa cheville droite a tenu le pas. Sept minutes après son retour sur les pelouses de cette Coupe du monde, Neymar se trouvait déjà à la fête, lundi soir. […]Son entorse face à la Serbie, lors de l’entrée du Brésil dans ce tournoi (2-0, le 24 novembre), semble rangée au rayon des mauvais souvenirs. » En marquant son penalty, avec sa maestria habituel, le Brésilien (30 ans) a désormais marqué lors de trois Coupes du Monde différentes. Il rejoint Pelé et Ronaldo comme seuls joueurs brésiliens à avoir réalisé cet exploit.

Depuis le début de cette Coupe du Monde, deux joueurs du PSG brillent et peuvent être considérés comme les deux grandes stars de ce Mondial, Kylian Mbappé et Lionel Messi. « Neymar se sait, une fois de plus, éclipsé. La faute à cette satanée entorse de la cheville qu’il n’a cessé de soigner à base de physiothérapie ces onze derniers jours« . Avec son absence, beaucoup se demandaient si la Seleçao pourrait jouer mieux sans lui. Il a répondu à ses détracteurs sur le terrain. « Déjà impliqué dans l’action sur l’ouverture du score, il a adressé l’avant-dernière passe de celle, sublime, du quatrième but. » Pas forcément à 100% physiquement, « le « Ney » a joué au pas, veillant à éviter les contacts avec Son Jun-ho, notamment.«

Le Parisien revient aussi sur le récital du Brésil contre la Corée, qui a vu Neymar revenir sur le terrain. Pour le quotidien francilien, avec cette performance, la Seleçao redevient la grande favorite de la Coupe du Monde. « Certes, la Coupe du Monde a eu droit à l’ouverture des verrous par Messi et à la magie des jambes de Mbappé. Mais cette démonstration des quintuples champions du monde les catapulte de nouveau au premier rang des favoris. » Pour revenir sur l’attaquant du PSG, Le Parisien estime que sa cheville « était bien réparée. » Buteur sur penalty « bien sévère« , Neymar atteint la barre des sept buts en Coupe du Monde. « A deux seulement de Mbappé. On dit ça, on ne dit rien… »

Le quotidien francilien qui revient également sur la performance XXL de Kylian Mbappé contre la Pologne et même depuis le début du Mondial. Le numéro 7 du PSG « met la fièvre » à ses futurs adversaires anglais. « Il est, pour l’instant, le meilleur joueur du tournoi et marque déjà des points dans sa quête du Ballon d’or« , assure le Parisien. Avec ses performances XXL depuis le début du Mondial au Qatar, « le monde entier prend la mesure du phénomène. Entre admiration pour tout le monde et inquiétude ou effroi si l’on est australien, danois, polonais et maintenant anglais. » Ses adversaires ne parlent que de lui à chaque qu’un micro leur est tendu. Ses futurs adversaires anglais ne se sont pas amusés à le défier, comme avait pu le faire Wojciech Szczesny avant France / Pologne. « La clé pour stopper Mbappé ? Moi-même ! » Ils se sont montré élogieux envers l’attaquant.

Le Parisien explique aussi que l’attaquant du PSG savoure « son début de tournoi. » Pour sa journée de repos, il a retrouvé ses proches, dont sa mère, son père et quelques amis de la famille, tous présents à Doha. Il a aussi été aperçu, dans l’hôtel de la sélection marocaine, en train d’échanger son coéquipier en club Achraf Hakimi, qui joue cet après-midi contre l’Espagne (16 heures, BeIN Sports 1). « Comme s’il était en mission, il sait que rien n’est terminé ou que tout commence encore samedi. Il veut décrocher cette deuxième étoile personnelle, en étirant son domaine d’influence« , explique le quotidien francilien. Ce dernier indique aussi qu’il a pris une avance confortable dans la course au futur Ballon d’Or à ce stade, concurrencé par son coéquipier au PSG, Lionel Messi. Pour rappel, il est meilleur buteur de la Ligue 1 (12 buts), de la Ligue des Champions (7 buts) et de la Coupe du Monde (5 buts).

Cet après-midi (16 heures), le Maroc affronte l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un match spécial pour Achraf Hakimi. Le latéral droit du PSG est en effet né en Espagne et représente le Maroc, le pays de ses parents. « Né à Madrid en 1998, il a grandi à Getafe, dans le sud de la capitale espagnole. Il y a tapé ses premiers ballons avant d’être repéré par le Real Madrid avant même ses 8 ans. » Il aurait donc pu choisir de jouer pour la Roja. Dans une interview accordée à Marca hier, il a confirmé avoir eu des contacts avec la sélection espagnole mais… »Je suis allé en sélection pour voir. J’étais quelques jours à la Rozas (le Clairefontaine espagnol) et j’ai vu que ce n’était pas ma place, je ne me sentais pas comme à la maison. » Le Parisien revient aussi sur la double culture d’Achraf Hakimi pendant son adolescence. « Il est vrai que si ses meilleurs amis Marcos ou Alvaro sont Espagnols et que son adolescence se vit au rythme du foot à Madrid, la « culture arabe, marocaine » prend le dessus une fois la porte de l’appartement familial franchie. Pour mieux « l’intégrer », ses parents ne forcent toutefois pas l’usage de la langue arabe à la maison.«