Maroc – Portugal avec un seul parisien titulaire ?

La Coupe du Monde reprend ses droits aujourd’hui, après un vendredi de folie, avec deux belles affiches et toujours plus de Parisiens concernés.

Avant le choc de ces quarts de finale, qui opposera la France à l’Angleterre, le monde aura les yeux rivés sur l’affiche qui verra le Portugal et le Maroc s’affronter. Les deux nations réalisent de très beaux parcours dans ce mondial puisqu’elles ont toutes les deux terminées en tête de leur groupe. La Seleçao a impressionné après sa très large victoire contre la Suisse au tour précédent (6-1) tandis que le Maroc sort d’un véritable parcours du combattant. Premiers et invaincus d’une poule très relevée composée de la Croatie, la Belgique et le Canada, les Lions de l’Atlas ont réitère leur exploit en éliminant l’Espagne en huitième de finale (0-0 ; TAB 3-0). Les premières compos probables sont tombées pour cette affiche et il ne devrait pas y avoir de surprises que ce soit pour les onze alignés mais aussi pour nos Rouge & Bleu.

On prend les mêmes et on recommence ?

Si Fernando Santos a ouvert la porte à des potentiels changements dans son équipe pour ce choc, la presse portugaise affirme de son côté qu’il ne devrait pas y en avoir après la démonstration contre les Suisses. Comme le révèle le quotidien Record, la défense devrait être composée de Dalot, Pepe, Dias et Guerreiro. William Carvalho, Otávio et Bernardo Silva seront alignés dans le cœur du jeu tandis que l’attaque verra Bruno Fernandes, Joao Félix et Gonçalo Ramos être alignés. À noter l’absence de Vitinha, qui aura peut-être quelques minutes comme lors des précédentes rencontres, et de Cristiano Ronaldo qui ira sur le banc une deuxième fois de suite.

Coté Marocains, peu de changements aussi seront à signaler hormis Aguerd qui devrait débuter avec les remplaçants, lui qui est diminué pour une blessure musculaire, Bounou occupera les cages avec une défense composée de Mazraoui, Saïs, El-Yamiq, et notre parisien, Hakimi. Au milieu de terrain on retrouvera Amrabat, auteur d’une grosse Coupe du Monde, avec Boufal, Amallah, Ounahi et Ziyech et en attaque En-Nesyri.