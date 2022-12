Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 10 décembre 2022. L’Argentine de Lionel Messi vient à bout des Pays-Bas et se qualifie pour les demi-finales, la Croatie fait chuter le Brésil de Neymar et Marquinhos, les derniers quarts de finale de Coupe du monde avec Angleterre / France et Maroc / Portugal.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au choc des quarts de finale de Coupe du monde entre l’Angleterre et la France (ce soir à 20h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Avec un grand Kylian Mbappé depuis le début de la compétition, les Bleus rêvent d’une place en demi-finales. Les deux sélections sont vues comme des grands favoris à la victoire finale et dominent leurs adversaires depuis le début du Mondial. « Mbappé marche sur l’eau, Bellingham joue dans sa soie, Kane déclenche tout, Rabiot et Griezmann inventent un nouveau milieu, quand Maguire fait passer un danger britannique éternel, et dans un seul sens, pour une fois », résume L’E. L’équilibre des champions du Monde 2018 est encore imparfait, mais « son évolution est assez passionnante à suivre. » Les Bleus ont encaissé un but dans chaque rencontre de la compétition et rencontreront un adversaire d’un autre calibre ce soir. Mais « puisque dans cette Coupe du monde, les grands matches sont pour les grands joueurs. Il est difficile de résister à la tentation d’attendre Kylian Mbappé au virage de cette aventure et de la gloire. »

Dans ce choc, il sera également question du duel entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Lors de ses trois confrontations en club, le latéral anglais avait su gérer l’attaquant parisien. Si le latéral droit s’est montré assez confiant en conférence de presse ces derniers jours, les faits lui donnent plutôt raison. « Sur les vingt derniers mois, les deux hommes se sont affrontés à trois reprises avec leurs clubs respectifs et le Citizen a souvent trouvé le remède pour empêcher le Parisien de passer. » Lors de ses rares dribbles devant le latéral, le Français a souvent été stoppé. Mais l’Anglais a parfois du mal à gérer les situations de deux contre un. Surtout, les deux joueurs ont une pointe de vitesse quasi similaire (Walker a été flashé à 34,4 km/h contre le Sénégal, Mbappé à 35,2 contre le Danemark) « et ont la même capacité de double accélération. Mais l’usure du temps peut l’atteindre plus vite aussi, d’autant plus s’il est aspiré offensivement », note L’Equipe.

Dans l’autre quart de finale de Coupe du monde, le Maroc affronte le Portugal (16h sur TF1 et beIN SPORTS 1). Avec Achraf Hakimi, les Lions de l’Atlas espèrent continuer leur parcours face au Portugal de Vitinha, seul Parisien présent dans le groupe de Fernando Santos. Avec un seul but encaissé depuis le début de la compétition, la formation de Walid Regragui pourra s’appuyer sur une défense de fer. « Le Maroc figure parmi les cinq équipes qui concèdent le moins de tirs au Qatar, son style restrictif fonctionne, les ailiers ferment les couloirs et épaulent les latéraux, les trois milieux compensent constamment », résume L’E. Mais les Marocains devront être vigilants face à des Portugais qui disposent d’une puissance offensive largement supérieure à celle de l’Espagne.

Le quotidien sportif revient sur les quarts de finale de vendredi soir. Et la première surprise est venue de la Croatie, qui a éliminée le Brésil aux tirs au but (1-1, 4 t.a.b 2). Si Neymar pensait délivrer les siens en prolongations (105’+1), en égalant au passage le record de buts de la légende Pelé (77), les Croates ont réussi à arracher les tirs au but (117′). Et l’échec du défenseur du PSG, Marquinhos (en plus du raté de Rodrygo sur la première tentative brésilienne), a mis fin aux espoirs de la Seleção brasilieira de soulever le trophée pour la sixième fois. Un véritable coup dur pour l’équipe qui était considérée comme la favorite du tournoi. Même si la détresse ne sera pas aussi forte qu’en 2014 (défaite 1-7 en demi-finales face à l’Allemagne), « elle reste immense, ce samedi matin dans les rangs de la Seleçao. » Après la rencontre, la star du PSG a laissé planer le doute sur sa carrière internationale : « Ma tête est encore chaude et je ne réfléchis pas correctement. Dire que c’est la fin, je me précipiterais. Mais je ne garantis rien non plus. Je dois penser à ce qu’il a de mieux pour moi, mais aussi ce qu’il y a de mieux pour l’équipe nationale. » Une défaite qui met également fin à l’histoire entre Tite et le Brésil. Le technicien de 61 ans a remporté 80% de ses matches depuis 2016 mais s’est incliné à deux reprises en quarts de finale de Coupe du monde. Et comme les éditions précédentes (2006, 2010, 2014 et 2018), la Seleção brasileira a échoué face à une sélection européenne.

L’Equipe se concentre sur Neymar Jr. Après avoir réalisé une course contre la montre pour se rétablir de son entorse à la cheville droite contractée face à la Serbie en début de compétition, le numéro 10 du PSG avait pour grand objectif de soulever ce trophée avec sa sélection. Et le joueur de 30 ans avait réussi à enfiler sa cape de super-héros en prolongations, en également Pelé en nombre de buts (77). Sa joie était immense et partagée avec ses coéquipiers pendant de longues minutes. Mais « l’intensité de sa détresse, moins d’une demi-heure plus tard, au bout d’une séance de tirs au but perdue, était plus grande encore. »

Concernant l’Argentine, elle est venue au bout des Pays-Bas. Avec un Messi XXL, buteur et passeur décisif, l’Albiceleste a également été rejointe en fin de match face aux Oranjes avant de s’imposer aux tirs au but (2-2, 4 t.a.b 3). L’attaquant du PSG peut donc encore rêver du sacre ultime. « Le capitaine avait été à la hauteur, en mettant son équipe sur la voie royale grâce à une passe aveugle de génie pour trouver Molina dans la profondeur (1-0, 35e) avant de faire le break sur un penalty généreux accordé pour un contact de Dumfries sur Acuna (2-0, 73e). » Mais la réaction des Hollandais dans le dernier quart d’heure a poussé les deux formations jusqu’au bout de la nuit. Auteur du premier penalty lors de la séance de tir au but, Lionel Messi a montré la voie à ses coéquipiers pour s’imposer. « Cette victoire lui garantit d’accrocher un nouveau record : s’il dispute les deux derniers matches de l’Argentine (même si c’est la petite finale), il dépassera Lothar Matthäus au nombre de matches disputés (25) par un joueur en Coupe du monde. »

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une au match de l’équipe de France contre l’Angleterre. Et Kylian Mbappé compte bien amener sa sélection dans le dernier carré. « Depuis plusieurs jours, il est l’homme dont tout le monde parle (en Angleterre), celui que l’on redoute, que l’on craint, qu’il faut à tout prix stopper sous peine de prendre la marée. » Et pour cause, l’attaquant du PSG répond aux attentes avec 5 buts et 2 passes décisives depuis le début du tournoi. À chaque conférence de presse ces derniers jours, les journalistes anglais posaient des questions sur l’attaquant de bientôt 24 ans. « Il ne laisse personne insensible. Encore moins ses adversaires. », rapporte LP. Mais les Anglais n’ont pas attendu 2022 pour être impressionnés par le Bondynois. Déjà à l’AS Monaco en 2017, l’international français avait laissé une trace en marquant pour sa première titularisation en Ligue des champions face à Manchester City.

Le quotidien francilien revient également sur le cauchemar vécu par Marquinhos lors de l’élimination du Brésil ce vendredi soir. Son échec lors de la séance de tirs au but a définitivement mis fin au rêve brésilien de remporter un sixième trophée. En larmes, le capitaine du PSG a été réconforté par ses anciens coéquipiers Thiago Silva et Dani Alves. Après une édition 2018 où il avait disputé une seule minute, le défenseur de 28 ans abordait ce Mondial 2022 dans la peau d’un cadre de l’effectif de Tite. Déjà impliqué sur le but égalisateur inespéré des Croates, avec une frappe déviée, l’international auriverde a vécu une soirée compliquée. « Un nouveau coup dur dans cette année 2022 où le joueur a touché le fond avec le PSG. » En effet, il est l’un des responsables de la faillite parisienne en Ligue des champions face au Real Madrid en mars dernier. « Un moment difficile pour Marquinhos, qui avait ensuite mis du temps à sortir la tête de l’eau avant de retrouver de sa constance avec l’arrivée de Christophe Galtier. » Reste désormais à savoir dans quel état mental reviendra le capitaine pour aborder la seconde partie de saison avec les Rouge & Bleu.

Enfin, Le Parisien évoque la qualification de l’Argentine en demi-finales de Coupe du monde. Porté par un grand Lionel Messi – buteur, passeur décisif et premier tireur de sa sélection aux tirs au but – l’Albiceleste accède au dernier carré et défiera la Croatie. Dans un match nerveux (16 cartons jaunes), la lumière est souvent venue de l’attaquant du PSG, auteur d’une sublime passe décisive en première période en direction de Nahuel Molina (35′). « Sa passe vaut un but, sans limer le talent du finisseur. Cette diagonale est celle d’un fou, d’un génie absolu, la trajectoire de son ballon restera l’une des plus surprenantes de l’histoire des Coupes du monde. » Inexistants pendant la quasi intégralité du match, les Pays-Bas sont parvenus à arracher l’égalisation en fin de match, grâce à une combinaison sur coup franc bien sentie (2-2, 90’+11). Le joueur prêté par le PSG, Leandro Paredes, a grandement participé à la nervosité de cette rencontre en dégageant volontairement un ballon vers le banc adverse. « Une ineptie de plus pour le joueur de la Juventus prêté par le PSG. Il n’a jamais eu le niveau d’un Paris – Lorient et il existait peu de doutes qu’il l’ait pour un quart de finale de Coupe du monde », dénonce LP. Son coup de sang a réveillé les Hollandais en fin de rencontre.