Cet été, le PSG a voulu recruter Milan Skriniar afin de renforcer sa défense centrale. Mais les dirigeants parisiens sont tombés sur un os. L’Inter Milan n’était pas contre se séparer de son international slovaque mais à la condition qu’un club offre 80 millions d’euros. Les Rouge & Bleu étaient prêts à mettre 70 millions d’euros et pas plus. Aucun accord n’a donc été trouvé et Skriniar est resté en Italie.

Après avoir réussi à conserver son joueur, l’Inter veut maintenant à tout prix le convaincre de prolonger son contrat, qui expire en juin 2023. Mais le PSG n’a pas abdiqué et compte bien revenir à la charge cet hiver. Pour cela, le club de la capitale serait prêt à offrir entre 25 et 30 millions d’euros à l’Inter pour racheter les six derniers mois de contrat Skriniar. Du côté des dirigeants milanais, on se dit confiant quant à un accord avec leur joueur.

« Je suis très optimiste«

En marge de la défaite de l’Inter contre le Bayern Munich lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, Giuseppe Marotta – directeur sportif des Nerazzurri – a évoqué l’avenir de Milan Skriniar. « Je suis très optimiste que nous puissions parvenir à une conclusion positive des négociations d’ici le 13 novembre, dernier match du championnat avant l’arrêt de la Coupe du Monde, assure Marotta pour Sky Sport Italia. Il y a des indices et des conditions positives pour dire cela. »