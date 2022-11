Le 24 novembre (20 heures), le Brésil va faire son entrée en lice dans la Coupe du Monde avec le match contre la Serbie. Tite pourra compter sur un effectif compétitif, avec notamment Neymar très en forme depuis le début de la saison. Marquinhos a louangé son coéquipier au PSG et en sélection.

Neymar est revenu en forme physiquement à l’entraînement du PSG en juillet dernier. Avec une préparation complète, il réalise un très bon début de saison avec 15 buts et 12 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues. Il avait déjà eu des prémices de ce regain de forme lors des derniers mois de compétition de la saison 2021-2022. Présent en conférence de presse, Marquinhos a été questionné sur son coéquipier. Et le capitaine des Rouge & Bleu s’est montré dithyrambique.

« Je sais à quel point il s’est préparé »

« La pression et cette étiquette de leader technique sont inévitables pour lui, ça a toujours été comme ça depuis qu’il est en Seleçao. C’est normal quand on voit tout ce qu’il est capable de faire et les qualités qu’il a. Mais il fait face. Il arrive à la Coupe du monde dans une excellente forme physique. Je suis avec lui tous les jours, je sais à quel point il s’est préparé, à quel point il est concentré sur le projet, à quel point il a renoncé à sa vie de tous les jours. C’est mon ami proche, je peux vous garantir à 100 % ce que je dis. Mais je lui dis toujours qu’il n’a pas à porter plus de poids que les autres. Il y a des joueurs expérimentés autour de lui pour le soutenir, et des jeunes qui prennent leurs responsabilités. Ça peut lui permettre de vraiment briller ? Je l’espère, je l’espère ! On a beaucoup d’options aujourd’hui offensivement, avec une grande diversité de profils et c’est l’un de nos points forts. La division du leadership, c’est aussi la division des responsabilités. On s’entraide tous. Il y a Thiago, Casemiro, moi… »

« J’avais ressenti une gêne lors de mes derniers matches avec le PSG »

Marquinhos qui a également évoqué son état de santé. Le défenseur central avait dû déclarer forfait pour le match du PSG contre Auxerre en raison d’une gêne musculaire à la cuisse.

« J’avais ressenti une gêne lors de mes derniers matches avec le PSG, ça me gênait dans mes performances et à l’entraînement la semaine. Avec l’approche de la Coupe du monde, il a été décidé en collaboration avec le staff médical du PSG que j’avais besoin de quelques jours de repos pour traiter ce problème. Je suis revenu, en reprenant ma routine normale d’entraînement petit à petit. Et aujourd’hui, j’ai pu faire la séance complète avec le groupe, je suis très heureux. Une semaine avant notre entrée en lice, c’est bon signe. Je pense avoir gardé une bonne condition physique car j’ai beaucoup joué avec Paris.«