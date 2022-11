Matuidi et le bon businessman que ferait Mbappé après sa carrière

Blaise Matuidi, sans club depuis son départ de l’Inter Miami en février 2022, suivra de près le parcours de l’Equipe de France à la Coupe du Monde. L’ancien milieu de terrain du PSG (35 ans) est revenu sur son aventure en 2018 en parlant des rôles des différents joueurs dans le vestiaire.

L’Equipe de France va entamer sa Coupe du Monde demain soir (20 heures, TF1, BeIN Sports 1) avec le match contre l’Australie. Un remake du Mondial 2018 en Russie. Un match qu’avait disputé Blaise Matuidi. Malheureusement pour lui, l’ancien milieu de terrain du PSG ne sera pas de la rencontre de demain, sans club depuis février 2022, il n’a évidemment pas été convoqué par Didier Deschamps. Pour le site de la Ligue 1, il a été interrogé sur son expérience de 2018 par le prisme des rôles des joueurs dans le vestiaire.

Kimpembe le blagueur, Mbappé le businessman

Au moment d’évoquer le joueur le plus drôle du vestiaire de l’Equipe de France en 2018, il a cité l’un de ses anciens coéquipiers au PSG, Presnel Kimpembe. « Le plus drôle ? Adil Rami… C’est l’homme à blagues ! Presnel Kimpembe a des arguments à faire valoir, lui aussi. » Malheureusement pour le titi du PSG, il a dû renoncer à jouer sa deuxième Coupe du Monde en raison d’une blessure au tendon d’Achille qui n’est pas suffisamment soignée pour lui permettre d’être à 100%. Matuidi a également parlé de Kylian Mbappé, qui ferait un bon businessman à l’issue de la carrière selon lui. « Il a déjà cette casquette d’entrepreneur. Je suis ça de l’extérieur désormais mais il donne l’impression de réussir à s’investir dans pas mal de choses différentes, notamment des causes importantes. »