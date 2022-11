Demain matin (11 heures, BeIN Sport 1), l’Argentine fait son entrée lors de cette Coupe du Monde 2022 avec le match contre l’Arabie Saoudite. Les Argentins pourront compter sur Lionel Messi, très en forme depuis le début de la saison. Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste s’est montré très élogieux envers l’attaquant du PSG.

À 35 ans, Lionel Messi a expliqué que cette Coupe du Monde au Qatar sera sa dernière. Le numéro 30 du PSG a réaffirmé son souhait de remporter le Mondial, son rêve depuis qu’il est enfant et celui de tous les footballeurs. Il y avait de l’inquiétude ces derniers jours autour de Lionel Messi. En effet, il ne s’entraînait pas avec ses coéquipiers. Mais La Pulga a tenu à rassurer sur son état physique et expliqué qu’il serait à 100% pour le match contre l’Arabie Saoudite. Son sélectionneur, Lionel Scaloni, a été interrogé sur son attaquant. Et sans surprise, il s’est montré dithyrambique .

« Nous profitons au maximum de Lionel Messi »

« Quand nous avons Messi dans l’équipe nationale, nous en profitons au maximum et nous espérons que tout le monde le fera. C’est merveilleux de voir Messi jouer, s’enflamme le sélectionneur argentin en conférence de presse dans des propos relayés par A Bola. Tous les éloges sont rares et ne finiront pas, car Leo continuera de surprendre. C’est du plaisir, rien de plus.«