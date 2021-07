Maurizio Sarri confirme que Correa veut partir

Ces dernières semaines, le nom de Joaquin Correa a été associé au PSG. Le milieu offensif argentin a des envies d’ailleurs après trois ans sous le maillot de la Lazio de Rome. Les dirigeants parisiens seraient prêts à proposer 20 millions d’euros plus Pablo Sarabia. Présent en conférence de presse, Maurizio Sarri – le coach du club romain – a évoqué le cas de son joueur et confirmé qu’il voulait partir. “Joaquin Correa a fait savoir qu’il voulait changer d’air, mais s’il décide de rester, je serai le plus heureux des hommes.“