Christopher Nkunku connait un début de saison tonitruant avec le RB Leipzig. Déjà auteur de quatre réalisations en deux matches de Ligue des Champions, seul buteur de son équipe en prime, le titi parisien retrouvera le Parc des Princes ce mardi à l’occasion de la troisième journée de la phase de poule. Et si ce sera forcément un moment, une nouvelle fois, spécial pour lui, sa priorité restera avant toute chose de glaner des points précieux pour enfin lancer l’exercice européen du RBL.

En effet, l’écurie allemande a connu deux revers lors de ses deux premières rencontres : 6-3 face à Manchester City et 1-2 face à Bruges. Avec donc zéro point au compteur, le temps presse pour Nkunku et ses coéquipiers : « On va affronter le PSG dans un contexte particulier parce qu’on a zéro point pour l’instant. L’amitié et tout l’amour que j’ai pour ce club seront mis un peu de côté pour ce match. Il faudra se focaliser sur ce match comme si c’était une finale, parce qu’on a vraiment besoin de points« , a expliqué Nkunku au micro de Canal+.