Mauro Icardi est le dernier indésirable du PSG. L’attaquant argentin, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, n’attirait pas forcément les convoitises. Mais en toute fin de mercato, il y a plusieurs clubs turcs qui sont venus au renseignement. Le premier en date, Galatasaray. Réticent au début, Mauro Icardi a finalement accepté de rejoindre la Turquie. Il aurait donné son accord au club stambouliote. Les deux clubs poursuivaient les discussions pour trouver la meilleure solution, le mercato en Turquie fermant ses portes demain.

Ce mardi soir, Fabrizio Romano explique que Mauro Icardi est proche de signer pour Galatasaray. L’accord entre le club turc et le PSG autour d’un prêt devrait bientôt être conclu. Il ne reste que quelques détails à régler. L’attaquant (29 ans) est attendu dans les prochaines heures en Turquie afin de passer sa visite médicale conclut le spécialiste du mercato. De son côté, RMC Sport explique que le prêt d’Icardi serait assorti d’une option d’achat. Sur ses réseaux sociaux, Mauro Icardi a teasé sa future arrivée à Galatasaray. En effet, il a posté une photo de lui torse nu où l’on voit son imposant tatouage d’une tête de lion. Les yeux de ce dernier sont de couleur orange et rouge, caractéristique des maillots de l’actuel septième de la Süper Lig. À cela s’ajoute un chronomètre avec écrit tic-tac au dessus. Le feuilleton Icardi devrait donc prendre fin dans les prochaines heures.

Mauro Icardi, prepared to complete his move to Galatasaray. Loan deal from Paris Saint-Germain set to be done, as just final details are being discussed. 🚨🟡🔴🛩 #Galatasaray

He’s expected in Turkey to undergo medical tests. pic.twitter.com/7divdWLLMx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2022