Mauro Icardi, qui n’est pas sélectionné pour jouer la Ligue des Champions avec le PSG, cherche toujours un point de chute et l’option Galatasaray semble être la plus crédible. En effet, l’entraîneur du club stambouliote, Okan Buruk a notamment confirmé en conférence de presse l’intérêt de la formation turc à l’égard de l’attaquant argentin.

Galatasaray à fond derrière Icardi !

Le PSG a poussé ses « indésirables » à quitter un par un le navire, et cherche encore une solution pour l’irréductible Mauro Icardi (dernier survivant du « loft » après le départ de Rafinha). Christophe Galtier n’a jamais envisagé compter sur le joueur de 29 ans et est plus qu’ouvert à un départ de ce dernier. La possibilité de le voir jouer ailleurs est aussi limité puisque seulement certains championnats ont encore leur marché des transferts encore ouvert, et c’est le cas de la Belgique ou encore de la Turquie. La piste la plus chaude le mènerait vers le championnat turc, où l’entraîneur de Galatasray, Okan Buruk voudrait le voir arriver au plus vite. C’est lors d’une conférence de presse d’après-match qu’il a confirmé ces rumeurs :

« Nous voulons conclure les signatures de Mauro Icardi et Kaan Ayhan dès que possible. Nous voulons renforcer notre équipe avec 2 ou 3 joueurs supplémentaires. Nous pensions qu’il y aurait plus d’options, mais ce n’est pas le cas. J’ai de la chance, notre président M. Erden, et tous nos managers font de leur mieux.« . Pour rappel, le mercato turc se termine ce jeudi, de quoi encore donner quelques espoirs au club de la capitale et à ses supporters de se séparer de Mauro Icardi.